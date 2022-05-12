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BALANÇA COMERCIAL

Mato Grosso do Sul exporta US$ 2.53 bilhões no primeiro quadrimestre de 2022

O valor é 22% acima do arrecadado no mesmo período do ano passado, que foi de US$2.076 bilhões

Ketlen Gomes

12/05/2022 - 17h15
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Mato Grosso do Sul vendeu nos primeiros quatro meses de 2022 US$ 2.53 bilhões para o exterior. O valor é 22% maior que o notificado no mesmo período do ano passado, que foi de US$ 2.076 bilhões. 

Em relação às importações, o valor comprado também subiu, para US$ 1.035 bilhão entre janeiro e abril desse ano. Em 2021, no mesmo período, foi registrado US$ 742 milhões em importações. 

Isso leva a uma estabilidade no superávit da Balança Comercial, a diferença entre o que se exporta e importa, pois, não subiu na mesma proporção que as exportações, e passou de US$ 1.333 bilhão para US$ 1.499 bilhão, uma alta de 12%. 

De acordo com a Carta de Conjuntura, feita pela Coordenadoria de Economia e Estatística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a melhora nos índices de economia se devem a venda da safra de soja, que terminou em abril, e faz com que o produto seja uma das principais commodities do estado. 

Os números que demonstram essa melhora na economia tendem a continuar crescendo no estado. O secretário Jaime Verruck, da Semagro, lembrou que os números de exportações da soja poderiam ser maiores, se não fossem os problemas com a estiagem. 

Só a soja foi responsável por 39,97% das exportações do estado, com um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. Logo depois vem a celulose, com 17,51% de participação, apontando uma diminuição de 5,16%. 

Os principais compradores do estado são a China, em primeiro lugar, com 48,12% de exportações, e em seguida a índia e Vietnã. A maior queda registrada nas vendas foi para a Argentina, com uma baixa de 45,62% em relação aos primeiros quatro meses do ano passado. 

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