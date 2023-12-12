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Custos da Construção Civil desaceleram em MS para -0,12% em novembro

O preço médio do m² em Mato Grosso do Sul chegou a R$1.698,58

João Gabriel Vilalba

12/12/2023 - 15h23
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A pesquisa do Sinapi (Índice Nacional da Construção Civil) apresentou na manhã de hoje (12), uma leve queda (- 0,12%) em relação aos preços da Construção Civil em Mato Grosso do Sul, no mês de novembro. Ainda de acordo com o relatório, o preço médio m² no Estado chegou em R$1.698,58.
 
Conforme dados da pesquisa, em outubro deste ano, foi registrado uma queda de - 0,24%. Dessa forma, nos últimos 12 meses, a alta na construção civil foi de 1,73%.  

Sobre a mão de obra, sem acordos coletivos, foi registrado uma queda de 0,23% em relação a outubro de 2022, que fechou com aumento de 0,31%. Ainda em relação ao mês de novembro houve uma queda de 0,27 %, fechando em 0,35%.  

Os acumulativos nos primeiros onze meses deste ano, foram de -0,21% em materiais de construção e 5,97% na mão de obra. 

Já nos primeiros doze meses deste ano, os preços em materiais de construção caíram em 0,14% e a mão de obra em 6,05%. 
 

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Apostador preenche volante da Dupla Sena, modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Divulgação/Caixa)

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