Faturamento de serviços em MS cai 5,8% apenas em outubro

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Em um mês,o faturamento do setor de serviços de Mato Grosso do Sul caiu 5,8%, mostram os números de outubro da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada hoje (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número representa uma queda significativa, principalmente considerando que, em comparação com outubro de 2022, a evolução do faturamento registra alta de 9,1%.

Já o volume acumulado em doze meses foi de 2,1% e a variação acumulada no ano ficou em 3,2%.

A pesquisa tem o objetivo de produzir indicadores que permitam o acompanhamento da evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros e de seus principais segmentos.

Neste setor incluem-se atividades que envolvam a base de quase toda a economia, a exemplo dos serviços de comunicação, alimentação, habitação, transportes, limpeza etc.

País

No Brasil, houve retração em 12 das 27 unidades da Federação, frente a setembro. Entre os locais que apontaram taxas negativas nesse mês, o impacto mais importante veio do Rio de Janeiro (-2,9%), seguido por Mato Grosso (-7,0%) e Paraná (-2,1%).

Em contrapartida, São Paulo (0,4%), seguido por Minas Gerais (1,2%), Rio Grande

do Sul (1,9%) e Distrito Federal (2,5%) exerceram as principais contribuições positivas do mês.

No acumulado no ano, frente a igual período do ano anterior, o avanço do volume de serviços no Brasil (3,1%) se deu de forma disseminada entre os locais investigados, já que 25 das 27 unidades da federação também mostraram expansão na receita real de serviços.

Um dos destaques é o setor de serviços de transporte de passageiros no Brasil, que registrou expansão de 0,7% em um mês. Dessa forma, o segmento se encontra, nesse mês de referência, 0,6% abaixo do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 23,5% abaixo de fevereiro de 2014 (ponto mais alto da série histórica).

Outro ponto em destaque é o índice de atividades turísticas, que apontou retração de 1,1% frente ao mês imediatamente anterior, após ter mostrado expansão de 1,5% em setembro.

Com isso, o segmento de turismo se encontra 5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 2,4% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.