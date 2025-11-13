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Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

12/11/2025 - 20h09
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 302 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 12 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 302 são:

  • 48 - 44 - 12 - 43 - 40 - 38
  • Trevos sorteados: 5 - 3

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 303

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 15 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 303. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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