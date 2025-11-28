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Resultado da Timemania de ontem, concurso 2324, quinta-feira (27/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

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28/11/2025 - 08h26
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2324 da Timemania na noite desta quinta-feira, 27 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 53 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 18 apostas ganhadoras, R$ 26.471,90
  • 5 acertos - 400 apostas ganhadoras, R$ 1.701,76
  • 4 acertos - 7.603 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 73.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: BRASILIENSE /DF - 14.978 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2324 são:

  • 42 - 18 - 65 - 05 - 67 - 76 - 50 
  • Time do Coração: JUAZEIRENSE (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2325

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2325. O valor da premiação está estimado em R$ 55 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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