Segundo lote residual do IR está na conta de 6.568 contribuintes em MS

Bolso de sul-mato-grossense está cheio nesta sexta-feira (28), com pagamento do 13º salário e 2º lote residual de restituição do Imposto de Renda - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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Segundo lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), no valor de R$ 13.410.754,21, está na conta de 6.568 contribuintes sul-mato-grossenses nesta sexta-feira (28).

Desse total, 4.228 contribuintes são de 2025, no valor R$ 8.067.154,28. O restante - 2.340 contribuintes e R$ 5.343.599,93 - é de anos anteriores, ou seja, de 2024 para trás.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.

Bolso de sul-mato-grossense está cheio nesta sexta-feira (28), com pagamento do 13º salário e 2º lote residual de restituição do Imposto de Renda. Com isso, o consumidor pode gastar à vontade na Blackfriday .

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio

2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30

3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho

4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto

5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro

1° lote residual do IR 2025 - pago em 31 de outubro

2° lote residual do IR 2025 - pago em 28 de novembro

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo para consultar a restituição:

Acesse este site Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda" Clique em "Iniciar" Informe o CPF e data de nascimento Clique em "Consultar"

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".