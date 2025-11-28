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Economia

RESTITUIÇÃO

Segundo lote residual do IR está na conta de 6.568 contribuintes em MS

R$ 13.410.754,21 são injetados na economia sul-mato-grossense, em Dia de Blackfriday e pagamento do 13º salário

Naiara Camargo

Naiara Camargo

28/11/2025 - 07h50
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Segundo lote residual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), no valor de R$ 13.410.754,21, está na conta de 6.568 contribuintes sul-mato-grossenses nesta sexta-feira (28).

Desse total, 4.228 contribuintes são de 2025, no valor R$ 8.067.154,28. O restante - 2.340 contribuintes e R$ 5.343.599,93 - é de anos anteriores, ou seja, de 2024 para trás.

O pagamento é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por meio de chave PIX.

A Receita tem cinco lotes de restituição, que devem ser pagos em maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Os que não caíram dentro dos cinco lotes, caem no lote residual, ou seja, na Malha Fina, a partir do mês de outubro.

Bolso de sul-mato-grossense está cheio nesta sexta-feira (28), com pagamento do 13º salário e 2º lote residual de restituição do Imposto de Renda. Com isso, o consumidor pode gastar à vontade na Blackfriday.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2025

  • 1º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de maio
  • 2º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30
  • 3º lote de restituição do IR 2025 - pago em 31 de julho
  • 4º lote de restituição do IR 2025 - pago em 29 de agosto
  • 5º lote de restituição do IR 2025 - pago em 30 de setembro
  • 1° lote residual do IR 2025 - pago em 31 de outubro
  • 2° lote residual do IR 2025 - pago em 28 de novembro

COMO CONSULTAR?

Veja o passo a passo para consultar a restituição:

  1. Acesse este site
  2. Clique em "Consultar restituição de Imposto de Renda"
  3. Clique em "Iniciar"
  4. Informe o CPF e data de nascimento
  5. Clique em "Consultar"

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

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