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Resultado da Timemania de hoje, concurso 2420, domingo (26/07); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

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26/07/2026 - 14h43
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2420 da Timemania neste domingo, 26 de julho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras ( R$ 34.023,06)
  • 5 acertos - 72 apostas ganhadoras (R$ 2.025,18)
  • 4 acertos - 1.695 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 15.364 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2420 são:

  • 02 - 14 - 21 - 72 - 76 - 77 - 78
  • Time do Coração: Caxias - RS

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2421

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 28 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2421. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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