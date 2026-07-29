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BNDES aprova R$ 157,2 milhões para renovar de frota de caminhões e de ônibus em MS

Em todo país, foram R$ 20 bilhões aprovados, volume corresponde a 95% da dotação orçamentária da linha

Alison Silva

Alison Silva

29/07/2026 - 16h00
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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou R$ 157,2 milhões em financiamentos aprovados em Mato Grosso do Sul, linha de crédito voltada à renovação da frota de veículos pesados e à modernização do transporte rodoviário e urbano de cargas e passageiros.

Desse montante, R$ 154,5 milhões foram para frotistas; e R$ 2,77 milhões para autônomos. No estado, foram realizadas 185 operações que atendem 27 municípios, dinheiro oriundo do BNDES Mais Mobilidade, programa que financia a aquisição de caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários.

"O BNDES tem respondido com rapidez à demanda de modernização da frota de caminhões e ônibus. Chegamos a aprovar quase 1,4 mil operações por dia, atendendo frotistas e motoristas autônomos de todo país com condições de crédito facilitadas. Essa linha permite a troca de veículos antigos por uma frota mais segura e menos poluente, reduzindo o custo logístico e impulsionando a indústria nacional", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

No Brasil, a linha soma mais de 19 mil operações com um tíquete médio de R$ 1 milhão por operação. O programa atende transportadores autônomos de cargas, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e pessoas jurídicas do setor de transporte rodoviário ou urbano de cargas e passageiros. Até agora, foram atendidos 1.966 municípios de todas as regiões do país.

A maior parte dos recursos foi destinada aos frotistas, com R$ 19,1 bilhões, em cerca de 17,2 mil operações. Deste total, R$ 2 bilhões foram para aquisição de ônibus. Também foram aprovados R$ 900 milhões para autônomos, em 2,1 mil operações.  

Os financiamentos são realizados por meio da rede de agentes financeiros parceiros do BNDES, que atendem 94% do território nacional. O prazo para protocolo das operações no sistema do BNDES vai até 28 de agosto de 2026.

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