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Evento do Agronegócio

Expogenética deve superar 100 mil visitantes e movimentar mais de R$ 200 milhões em MS

Terceira edição terá etapa mundial da PBR, leilões, programação técnica, ações sociais e novas atrações entre 29 de outubro e 8 de novembro

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

14/08/2026 - 06h00
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A terceira edição da Expogenética MS foi lançada oficialmente nesta quinta-feira (13), em Campo Grande, com uma expectativa ambiciosa para 2026: superar 100 mil visitantes e ultrapassar R$ 200 milhões em negócios durante os 11 dias de programação. O evento será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Promovida pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), a feira aposta na combinação entre negócios, genética, rodeio, entretenimento e ações de inclusão para ampliar a aproximação entre o agronegócio e a população.

Um dos principais destaques será a etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), marcada para os dias 30 de outubro a 1º de novembro. A competição reúne os principais atletas da montaria em touros e integra a programação ao lado de leilões, julgamentos de animais, provas equestres, palestras e rodada de negócios.

A expectativa financeira também é um dos principais destaques desta edição. Segundo o presidente da Nelore-MS, Paulo César de Matos Oliveira, a organização trabalha para ultrapassar a marca de R$ 200 milhões em negócios.

A projeção considera não apenas os leilões de animais, mas também negócios envolvendo instituições financeiras, consórcios, equipamentos, propriedades e outros segmentos ligados ao agronegócio. A realização da feira durante o período do Plano Safra e próximo ao início do plantio também deve favorecer a contratação de financiamentos e a compra de máquinas e equipamentos.

“Não dá para precificar, mas eu acredito que nós vamos ultrapassar a marca de R$ 200 milhões em negócios”, afirmou Paulo Oliveira durante o lançamento.

Público deve superar 100 mil pessoas

Depois de registrar crescimento expressivo entre as primeiras edições, a organização também espera ampliar o público em 2026.

No ano passado, a feira recebeu mais de 140 mil pessoas, segundo a organização. Para esta edição, a expectativa é novamente superar esse número e consolidar a Expogenética como um dos principais eventos do calendário de Campo Grande.

Além da programação voltada diretamente ao setor produtivo, a feira terá atrações pensadas para aproximar o público urbano do agronegócio.

Entre as novidades está um encontro de churrasqueiros com participantes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que devem disputar uma competição gastronômica. Também estão previstas a tradicional Queima do Alho, que leva a cultura das comitivas pantaneiras para dentro do parque, e outras atividades culturais e de entretenimento.

Genética

Apesar da ampliação da programação, a genética bovina continua sendo o principal eixo da Expogenética.

O evento terá leilões, exposição e julgamento de animais, além de atividades técnicas voltadas ao melhoramento genético da raça Nelore. "A proposta é reunir criadores para troca de experiências, aquisição de matrizes e touros e disseminação de tecnologias de melhoramento", pontua Paulo Matos.

O Mato Grosso do Sul ocupa posição de destaque na pecuária nacional e concentra uma parcela significativa do rebanho Nelore brasileiro.

Ações de inclusão

A Expogenética também manterá a proposta de promover uma programação inclusiva.

A edição de 2025 contou com atividades voltadas a crianças atípicas, salas sensoriais e parcerias com instituições sociais. Para este ano, a organização afirma que pretende manter as iniciativas e ampliar a participação de pessoas com deficiência e mães atípicas.

Também está previsto um leilão beneficente no dia 7 de novembro, além de ações sociais durante a programação.

A ideia, segundo a organização, é fazer com que a feira vá além dos negócios e permita que a população conheça diferentes aspectos do agronegócio, desde a produção e melhoramento genético até a cultura e as tradições ligadas ao campo.

Atrações

A programação musical e de entretenimento será apresentada gradualmente pela organização. O primeiro nome confirmado é o cantor Leonardo, que se apresenta no dia 31 de outubro.

A organização informou ainda que firmou parceria com um grupo responsável pela gestão e realização de eventos e que reúne artistas do segmento sertanejo.

A estratégia é divulgar as demais atrações ao longo das próximas semanas.

 

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