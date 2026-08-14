Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Economia

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1271, quinta-feira (13/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

14/08/2026 - 08h40
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1271 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 13 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 1.277,27)
  • 5 acertos - 1.169 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 12.664 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Outubro - 36.436 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1271 são:

  • 05 - 30 - 12 - 07 - 24 - 31 - 29
  • Mês da sorte: 10 - Outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1272

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 14 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 1272. O valor da premiação está estimado em R$ 300 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 7162, domingo (08/11)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sexta, sempre às 20h, e domingo, sempre às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso.

08/11/2026 10h09

Compartilhar
Apostador preenche volante da Quina, uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal.

Apostador preenche volante da Quina, uma das modalidades de loteria da Caixa Econômica Federal. (Foto: Divulgação/Caixa)

Continue Lendo...

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3824, domingo (08/11)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sexta e domingo; veja números sorteados.

08/11/2026 10h06

Compartilhar
Volantes da Lotofácil, uma das modalidades de loteria administradas pela Caixa Econômica Federal.

Volantes da Lotofácil, uma das modalidades de loteria administradas pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Divulgação/Caixa)

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

2

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

3

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"
Citação Histórica

/ 1 dia

Victor Hugo: "O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem"

4

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 01/11/2026

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3082, sexta-feira (06/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 2 dias

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 3 dias

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 5 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro