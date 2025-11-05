Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

A Caçada Desenfreada

6 Erros que transformam a Black Friday em um pesadelo financeiro

Aprenda a evitar a maquiagem de preços, compras por impulso e golpes para economizar de verdade e fazer compras conscientes

Denis Felipe

Denis Felipe

05/11/2025 - 10h15


A Black Friday se tornou um ritual de consumo global, um dia em que a promessa de grandes descontos nos faz apertar o botão de "comprar" com uma velocidade que beira a imprudência.

É a adrenalina da caça, a ilusão de que estamos "ganhando" ao gastar. Mas, por trás da euforia das ofertas, esconde-se uma armadilha sutil, onde a pressa e a falta de planejamento transformam a tão esperada economia em um verdadeiro pesadelo financeiro.

Conversamos com especialistas em finanças e comportamento do consumidor para desvendar os seis erros mais comuns que, ano após ano, fazem com que milhares de brasileiros troquem a satisfação da compra inteligente pelo amargo sabor do arrependimento.


1. A ilusão do "tudo é desconto": não pesquisar o preço antes

Este é o erro fundamental, a base de todas as frustrações. A Black Friday é famosa pela prática da "maquiagem de preços", onde o valor do produto é inflacionado semanas antes para que o desconto pareça monumental no dia.

O erro humanizado: É como ir ao supermercado de olhos vendados. Você confia cegamente na etiqueta vermelha, sem saber se o "preço original" é real. A emoção do momento anula a lógica.

A história de Maria, que comprou uma TV achando que economizou R$ 500, mas descobriu que o preço era o mesmo de um mês antes, é um eco de milhares de casos.

A lição: A pesquisa prévia é o seu escudo. Use ferramentas de histórico de preços e monitore o valor do produto por, pelo menos, 30 dias. Se não sabe o preço real, não sabe o desconto real.

2. O cartão de crédito como amigo: subestimar o poder do parcelamento

A facilidade de parcelar em "12x sem juros" é um canto de sereia. O consumidor, focado no valor da parcela, perde a dimensão do montante total que está comprometendo sua renda futura.

O erro humanizado: A parcela de R$ 100 parece inofensiva. Mas quando você soma 10 parcelas de R$ 100, mais 5 de R$ 200, o monstro da dívida se revela.

O erro não é o parcelamento em si, mas a falta de visão de futuro. É esquecer que a soma de pequenas parcelas pode estrangular o orçamento dos próximos meses, transformando a alegria da compra em estresse crônico.

A lição: Calcule o valor total das parcelas e projete-o no seu orçamento mensal. Se a soma comprometer mais de 30% da sua renda, repense. Lembre-se: a Black Friday passa, mas as parcelas ficam.

3. A compra impulsiva: o desejo que não estava na lista

A Black Friday é um festival de gatilhos mentais. O "últimas unidades", o "só hoje" e o cronômetro regressivo nos forçam a tomar decisões rápidas sobre itens que nunca pensamos em comprar.

O erro humanizado: Você entra no site para comprar um fone de ouvido e sai com uma batedeira que nunca usará. É a clássica "compra por oportunidade".

O cérebro interpreta o desconto como uma perda se você não aproveitar. É o medo de ficar de fora (FOMO) ditando suas finanças. O resultado? Um armário cheio de coisas inúteis e uma conta bancária vazia.

A lição: Faça uma lista de desejos antes da Black Friday e seja fiel a ela. Se não estava na lista, não é uma necessidade. O maior desconto é aquele que você não gasta.

4. Ignorar o custo oculto: frete e prazo de entrega

O consumidor se concentra no preço final do produto e esquece de somar o frete, que muitas vezes anula o desconto. Além disso, a pressa em comprar faz com que ignorem o prazo de entrega, que pode ser de meses.

O erro humanizado: Aquele tênis com 50% de desconto parece perfeito, até que o frete custa R$ 80. Ou pior: você compra um presente de Natal que só chegará em janeiro. A frustração não é só financeira, é emocional. É a expectativa quebrada de ter o produto em mãos no tempo certo.

A lição: Sempre verifique o valor do frete e o prazo de entrega antes de finalizar a compra. Em alguns casos, comprar em uma loja física ou com um frete mais caro, mas com entrega garantida, pode ser a melhor opção.

5. A cibersegurança em segundo plano: cair em golpes e sites falsos

Na pressa de encontrar a "oferta imperdível", muitos consumidores clicam em links maliciosos, compram em sites falsos ou fornecem dados em páginas não seguras.

O erro humanizado: A busca pelo preço mais baixo nos torna vulneráveis. O site falso, idêntico ao original, é a isca perfeita. A vítima, cega pela ganância do desconto, entrega seus dados bancários a criminosos. O prejuízo aqui é duplo: o dinheiro perdido e a dor de cabeça de ter que lidar com fraudes e clonagem de cartão.

A lição: Desconfie de ofertas boas demais. Verifique o cadeado de segurança na URL, confira o CNPJ da loja e, principalmente, digite o endereço do site no navegador, em vez de clicar em links de e-mail ou redes sociais.

6. Não ter um orçamento definido: o limite que não existe

Muitas pessoas entram na Black Friday sem saber exatamente quanto podem gastar. A ausência de um teto financeiro é um convite ao descontrole.

O erro humanizado: É como ir a um cassino sem um limite de perda. A cada compra, você se convence de que "só mais uma" não fará mal.

O resultado é o estouro do orçamento e a sensação de que a Black Friday, em vez de ajudar, desorganizou toda a sua vida financeira. O erro não é o gasto, mas a falta de respeito pelo próprio planejamento.

A lição: Defina um valor máximo para gastar e separe esse dinheiro. Use um cartão pré-pago ou um limite específico. Se o dinheiro acabar, a Black Friday acabou para você. A disciplina é a maior aliada da economia.









