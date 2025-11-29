"A falta de mão de obra no setor supermercadista é muito grande"

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em todo o País, o setor supermercadista vive um momento promissor. Os maiores grupos do Estado faturaram R$ 5,3 bilhões em 2024, com previsão para este ano de um crescimento real da ordem de 4%, conforme o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), divulgado em agosto. É um acréscimo de mais de R$ 200 milhões esperado para a economia regional.

Mesmo com os desafios típicos de mercado, como a concorrência crescente, os custos operacionais e a instabilidade que antecede o período eleitoral e mudanças tributárias, o desenvolvimento do setor se mostra resiliente.

Para muitos empresários, o plano não é uma explosão de crescimento, mas, sim, uma construção constante: mantendo margens, controlando custos e acompanhando de perto o comportamento do consumidor.

É o que contextualizou o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), em entrevista com o Correio do Estado. De acordo com o gestor, as mudanças de consumo pós-pandemia vieram para ficar. Com inflação controlada e um consumo relativamente estável, o ritmo de crescimento deve se manter.

Qual é a expectativa da Amas para o crescimento das vendas do setor nos próximos meses? O ritmo deve acelerar ou desacelerar?

Agora, em dezembro, naturalmente é um período em que se vende mais nos supermercados. Já é uma data comemorativa, tem o 13º, que é um agravante e estimula o consumidor a comprar mais. Têm as festas natalinas, aí o consumidor já compra um pouco mais de carne, um pouco mais de frutas secas, aqueles produtos da época. E, naturalmente, o consumo já aumenta nesse período.

Então, a gente pode destacar um aumento natural, em torno de 10%, na venda nesse período, comparado aos outros meses do ano. É o mês que mais se vende em supermercado, em atacarejo, em minimercado, é o principal mês de venda do setor no ano. Então, ele tem esse aumento natural.

Como o setor projeta o comportamento da inflação de alimentos no curto e no médio prazo? O que pode puxar os preços para cima ou aliviar as pressões?

Na verdade, esse ano a inflação nos alimentos está bem controlada. A gente pode tirar por base os produtos de cesta básica. O arroz mesmo, ele saiu no preço aí de R$ 20 para R$ 13, R$ 14. É um dos produtos que mais são consumidos da cesta básica.

Agora no fim do ano, a gente tem um destaque em carnes, que todo fim de ano é natural ter um aumento no preço da carne. Ainda mais por virmos de um período de estiagem, de uma seca dos meses de agosto, setembro, outubro. Então, quem vende carne já está segurando esse boi, essa vaca no pasto, então é mais difícil de comprar.

Naturalmente, é a lei de demanda e oferta, essa carne sobe mais, principalmente as carnes de assado. São carnes do traseiro do boi, que são carnes para churrasco. São carnes que já sobem naturalmente de preço nesse período do ano.

Mas na parte da inflação, nós até destacamos que teve uma deflação em alguns produtos da cesta básica. Na inflação, você pega uma inflação geral em torno de 4,5% durante o ano, só que é uma inflação do País todo, então não entra só o setor dos supermercados, entra serviços, entra viagens, entra turismo, então entra vários outros fatores.

Agora, na parte do supermercado, a inflação está bem controlada, a gente não vê um aumento de preço, você pega a parte de natalinos, como panetone, frutas secas, se subiu alguma coisa, foi em torno de 2%, 3% comparado ao ano anterior. É pouco, então assim, uma inflação de 4,5%, então está bem parelho.

O ticket médio do consumidor tende a subir, a cair ou a estabilizar em 2025/2026? O que os dados do setor indicam?

Se falar em ticket médio, você fala em venda, então, assim, o ticket médio aumenta agora em dezembro naturalmente, por conta do que eu acabei de falar, que ocorre em períodos que mais vendem no ano.

Ano que vem, a gente tem ano político, o ano que tem Copa do Mundo, tudo isso aí interfere no consumo do supermercado. Então, assim, é um ano que, na questão da reforma tributária, é uma incógnita. Então, deve ter um repasse de preço para o consumidor com essa reforma.

Nos últimos anos, muitos setores cresceram mais em faturamento do que em volume. O varejo alimentar deve seguir esse padrão?

A gente pode falar da pandemia. A pandemia foi um divisor de águas para o setor, ninguém esperava um consumo tão grande nos primeiros meses da pandemia. A partir dessa explosão de consumo, as vendas se mantiveram, elas não caíram mais.

Então, teve um aumento real, tanto por conta da inflação naquele período, que foi muito alta, quanto por termos vários produtos durante a pandemia, principalmente produtos de cesta básica, que interferem diretamente no consumo, e no valor das compras dos clientes, dos consumidores.

De lá para cá, ela teve um aumento mesmo nessas vendas, mas o supermercado não tem uma explosão de vendas de um mês para o outro, em torno de 5% ao ano, um crescimento saudável.

Houve um aumento muito grande na quantidade de lojas. Da pandemia para cá mesmo. Isso aí teve um aumento expressivo. Nunca se teve tantas inaugurações como de 2020 para cá. Só que a gente enxergou assim, que, de 2024 e 2025 para cá, já está desacelerando. E ano que vem é um ano em que o pessoal está segurando bastante na parte de expansão.

Então, no ano que vem, de acordo com a Abras, eles enxergam que não deve ter um aumento muito grande de inaugurações de lojas. Um ano eleitoral, todo mundo está segurando o freio. Um ano que vai entrar uma reforma tributária, você não sabe o que vai acontecer.

Está todo mundo com o pezinho atrás para abrir mais lojas. Cresceu em número de lojas. Em número de vendas, acontece diferente. Com a concorrência aumentando, essa venda vai abrir uma loja aqui, ela vai tirar um pedacinho daqui, um pedacinho dali. E vai dividindo a fatia da pizza.

Não tem milagre nesse setor. Se eu estou aqui hoje vendendo X, vai abrir um concorrente ao lado, ele não vai tirar a minha venda toda, mas vai tirar um pouquinho e, para eu recuperar essa venda que ele tirou, demora. A quantidade de inaugurações faz isso. Você aumenta o consumo na região, só que você diminui a venda de vários.

O nível de endividamento das famílias ainda impacta o consumo? Qual é a expectativa do setor sobre a recuperação do poder de compra?

Acredito que sim. Tem impacto o supermercado. Até porque, quando você está com um endividamento alto na população, a tendência é esse consumidor migrar de marcas. Se ele consumiu uma marca premium, ele vai consumir uma marca mais barata.

Aí foi o crescimento dos atacarejos nos últimos tempos. Vendiam algumas coisas mais baratas, mas agora já está bem embolado com o supermercado o atacarejo. Já entrou num nível de equilíbrio.

Mas nessa questão de endividamento, eu acredito sim que afeta diretamente no consumo. Eu tenho certeza disso. E a gente entra num problema do assistencialismo também. A mão de obra está muito complicada por essa parte de assistencialismo.

A falta de mão de obra no setor supermercadista é muito grande. O País inteiro, onde a gente vai, em qualquer estado do País, está precisando de gente, em qualquer supermercado vai ter uma plaquinha lá na frente de ‘estamos contratando’. E muito disso é por esse assistencialismo que acontece no País.

A Abras fez um estudo e identificou vários estados com a quantidade de assistencialismo estadual, federal, municipal. Então, a gente enxerga isso aí. E a parte também dos autônomos, esses aplicativos de entrega, isso aí tudo afeta na contratação de mão de obra para o supermercado.

Quais são os custos operacionais que mais devem crescer em 2025/2026? O que preocupa o setor?

O custo logístico está atrelado geralmente ao frete. Tudo que chega no supermercado hoje é por caminhão. Então, muito disso é atrelado no valor do frete, no valor do diesel. E a gente não tem muito poder sobre isso, só que interfere diretamente no preço dos produtos que nós compramos, esse custo de frete.

O custo de energia, está todo mundo hoje se mexendo de alguma forma para economizar energia. Hoje, você tem mercado livre de energia, você tem painéis solares, você tem compra direta. Você tem uma infinidade de meios hoje para economizar um pouco de energia no supermercado.

Acho que evoluiu muito essa parte de energia, de economia de energia no setor como um todo, e até em outros setores, até por conta das despesas que só aumentam. Você tem que tentar diminuir, entrar em um equilíbrio de alguma forma.

Na parte de tributos, nós vamos ver o que vai acontecer no ano que vem na reforma tributária. Então é uma incógnita ainda, está começando, vai mudar todo o sistema de faturamento, vai incluir IBS, CBS nas notas fiscais que serão emitidas no ano que vem.

A partir de janeiro, já começa a mudar isso aí, então, quem não estiver preparado vai sentir. E até uma orientação aí para quem é lojista um pouco menor, procurar os contadores e se informar, porque acreditamos que um pouco dessa parte vai ter que ser repassado para o consumidor.

E essa reforma vem, vai onerar um pouco mais o setor inteiro. Até estava lendo sobre taxação de dividendos, é outro problema que vem pela frente aí. Então a gente vê com muita preocupação essa parte da reforma tributária no futuro.

As previsões para agricultura indicam impacto nos preços dos alimentos. Como o setor de supermercados se prepara para esses ciclos?

Então, eu não estou enxergando dessa forma, assim, a agricultura está tendo dificuldade. Eu acho que a gente teve um ano de recorde de produção de soja, de milho, e isso aí tudo é impactado. Você pega, por exemplo, óleo de soja.

Na pandemia, chegou a vender por R$ 15 um óleo de soja, hoje está R$ 3,99. Então, quanto mais a gente produz, o mercado interno vai absorvendo muito disso aí exportado, só que sobra muito mercado interno.

O consumidor tem um preço mais acessível. A parte de carne, como eu te falei, que é uma commodity do agro, que agora no fim do ano aumenta um pouco o preço, por conta de falta de produtos. Mas nosso estado aqui está muito focado em celulose, em soja, milho, grãos, e o gado foi ficando um pouco de lado.

O atacarejo continua crescendo acima dos supermercados tradicionais?

O atacarejo cresceu muito acima dos supermercados durante a pandemia. Do ano passado para cá, os atacarejos começaram a se profissionalizar mais e a botar mais serviços dentro das lojas. Antigamente, era venda raiz, não tinha padaria, não tinha açougue, não tinha sacolinha.

Hoje, você vê os atacarejos incluindo todos esses serviços dentro das lojas, padarias grandes, açougues grandes, tudo isso aí tem um custo, e esse custo é repassado. Esse custo sendo repassado, hoje ele chegou bem próximo do supermercado os preços. Se tiver uma diferença, não é tão grande como era no passado.

Hoje, os preços estão bem mais nivelados, o supermercado cresce mais que o atacarejo, o atacarejo não tem mais crescimento igual aos supermercados, você pega um crescimento muito grande hoje também em minimercados, lojas de condomínio, explodiu. Hoje todo condomínio tem uma lojinha, isso aí tudo interfere na venda do setor.

Como juros, emprego e renda devem influenciar o consumo nos supermercados ao longo do próximo ano?

A gente vê um aumento do salário mínimo aí, em torno de 6%, 7%. Geralmente é isso aí, que está meio atrelado na inflação, meio atrelado na venda. Isso aí caminha muito próximo, aumenta o salário, aumenta um pouquinho o consumo. A gente não vê uma diferença tão grande assim de consumo por conta de salário.

É bem atrelado assim. Quando sobe o salário, sobe um pouquinho a venda, sobe um pouquinho o consumo, a gente enxerga mais ou menos assim. Sempre tem um ponto de equilíbrio no supermercado.

Recentemente, foi aprovado o decreto que moderniza o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O que exatamente muda no setor a partir de agora?

Esse decreto, que foi aprovado com apoio da Abras, representa um dos maiores ganhos do ano para nós. Porque, até agora, as operadoras dos cartões de alimentação vinham cobrando taxas abusivas. Você tinha mercados pagando 6%, 7%, 8%, às vezes até 10%. E, como o setor opera com margem de lucro pequena, isso simplesmente não fecha a conta.

Com a nova regulamentação, essas taxas não poderão ultrapassar 3,6%. E não é só isso: outros pontos importantes também mudam, o prazo de reembolso será reduzido para até 15 dias.

Antes, era 30, 40 dias. E os contratos vão ser padronizados, eliminando todo tipo de penduricalho, taxa escondida ou cobrança extra. Isso dá muito mais previsibilidade e transparência.

Para o supermercado, isso significa uma diminuição significativa nos custos operacionais. E, para o consumidor, pode haver efeito positivo: com esse custo menor, pode haver uma reduzida nos preços. Talvez não mudanças radicais, mas qualquer alívio já muda no bolso.

Além disso, muitos mercados deixavam de aceitar os cartões de alimentação justamente por conta dessas taxas elevadas. Quando você tem margem de 2% e vai pagar 10% para a operadora, não compensa. Com o teto de 3,6%, esse cenário muda. Mais estabelecimentos podem voltar a aceitar os vouchers, o que amplia as opções do trabalhador.

O PAT move algo em torno de R$ 200 bilhões por ano no País. Então, esse decreto não é um pequeno ajuste, é uma conquista grande para o setor supermercadista e para os restaurantes.

*PERFIL

Denyson Prado

É formado em Administração de Empresas pela Uniderp. Já foi vice-presidente da CDL Jovem, e é membro e conselheiro da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS), sócio da Rede Econômica de Supermercados e proprietário dos Supermercados Pag Poko.

Assine o Correio do Estado