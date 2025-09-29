Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ECONOMIA RURAL

Abertura da carne de Mato Grosso do Sul ao mercado japonês pode levar mais tempo

País asiático tem critérios sanitários mais rigorosos que os da Organização Internacional; Brasil e Japão já trabalham para liberação

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/09/2025 - 09h00
A abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira ainda é incerta e pode demorar. A explicação é do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que afirmou, em entrevista ao Correio do Estado, que a decisão de abrir o mercado do país asiático para a carne do Brasil é técnica e depende da aprovação de autoridades sanitárias que não têm subordinação a departamentos comerciais.

“Os especialistas dos Ministérios da Agricultura [do Brasil e do Japão] já estão conversando entre si, trocando informações, mas o mercado japonês ainda não está aberto para a carne brasileira”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

“Temos uma comissão composta por especialistas em temas sanitários, e é ela que precisa aprovar a importação de carne bovina de Mato Grosso do Sul ou de outros estados, como Santa Catarina”, comentou o embaixador.

Segundo Hayashi, o critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso, e as autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado brasileiro.

O principal motivo que impede a venda de carne brasileira no mercado japonês é a febre aftosa, doença da qual o Brasil – e, consequentemente, Mato Grosso do Sul – foi declarado oficialmente livre (sem vacinação), em maio deste ano.

Ainda que não haja mais aftosa no Brasil, as autoridades japonesas utilizam critérios mais rígidos para liberar seu mercado. Um deles é o período em que determinada região não registra focos da doença. Nesse aspecto, os estados do Sul do Brasil levam vantagem em relação ao restante do País. Santa Catarina, por exemplo, é livre de aftosa sem vacinação desde 2005, e o Paraná, desde 2021.

Além disso, por ser um país insular, o Japão adota critérios mais rigorosos para importar produtos de origem animal de países continentais.

“Nossos especialistas querem condições um pouco mais rigorosas que em outros países continentais, onde os animais podem passar de um lado da fronteira para outro. É por isso que estamos investigando mais as condições do Brasil, e nosso padrão é um pouco mais rigoroso que o da organização internacional. Contudo, estamos trabalhando bastante para o reconhecimento”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

Do lado brasileiro, a expectativa no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) é de concluir o processo de abertura do mercado de carne bovina ao Japão em novembro. A informação foi confirmada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, a jornalistas na semana passada.

“Já tivemos auditorias por parte dos japoneses aqui no Brasil. Eles geraram questionamentos ao Ministério da Agricultura e ao sistema brasileiro para entender algumas dúvidas que ficaram. Isso está sendo respondido. Também há questionamentos ao setor privado. A Abiec [Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes] está fazendo suas considerações”, disse Fávaro.

O Japão é considerado um dos mercados premium para a carne bovina no mundo. O país oriental paga em torno de 30% a mais pela carne do que outros países, mas exige uma alta contrapartida de qualidade, como elevado índice de marmoreio e maciez, além, claro, dos rígidos controles sanitários e de uma rastreabilidade de origem bovina completa. Não por acaso, a raça japonesa wagyu é conhecida pela alta qualidade.

O Japão é um mercado estratégico, sendo o sétimo maior importador global de carne bovina, com cerca de 700 mil toneladas ao ano – o que equivale a 57% de seu consumo interno, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Já o Itamaraty aponta uma participação ainda maior, estimando que 70% da carne consumida no país seja importada, movimentando entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões por ano. A oportunidade tem um potencial gigantesco, mas também traz à tona a necessidade de garantir um fornecimento consistente e competitivo.

FRANGO

Enquanto a liberação da carne bovina sul-mato-grossense não vem, outro produto da pecuária local ganha espaço no mercado japonês: a carne de frango. Atualmente, 18% da carne de frango de MS exportada tem a Terra do Sol Nascente como destino, conforme dados da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Teiji Hayashi afirma que a Embaixada do Japão no Brasil tem feito um trabalho com o governo japonês, para regionalizar os critérios de compra da carne de frango brasileira, sobretudo para manter o mercado aberto em tempos de gripe aviária.

“Tivemos, há dois anos, casos de gripe aviária no Brasil, em Santa Catarina e no Espírito Santo e, naquela época, o Japão proibia a importação de carne de frango de todo o estado”, contou.

Agora, segundo ele, a regionalização é quase municipalizada, com o fechamento do mercado restrito apenas à origem do foco. “Como quase 30% da carne de frango consumida no Japão vem do Brasil, mudamos os critérios de proibição”.

Loterias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2920, sábado (27/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 08h00

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2920 da Mega-Sena na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 80 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 80.688.743,70

5 acertos
117 apostas ganhadoras, R$ 28.705,88

4 acertos
6.677 apostas ganhadoras, R$ 829,13

Uma aposta simples de Campo Grande (MS), feita na Lotérica MS, levou prêmio de R$ 28.705,00.

Confira o resultado da Mega-Sena 

Os números da Mega-Sena 2920 são:

  • 19 - 58 - 16 - 12 - 31 - 08

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2921

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2921. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6838, sábado (27/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 07h45

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6838 da Quina na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 12.261,54

3 acertos
3.198 apostas ganhadoras, R$ 142,41

2 acertos
83.844 apostas ganhadoras, R$ 5,43

Os números da Quina 6838 são:

  • 33 - 77  - 70 - 31 -50 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6839

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no segunda-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6839. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

