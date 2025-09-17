Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Abertura de 437 novos mercados minimizou impactos das tarifas de Trump, diz ministro

Fávaro afirmou que o governo brasileira demonstra "claramente" vontade de conversar e negociar o tarifaço com os Estados Unidos, mas que a soberania nacional é "intocável"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

17/09/2025 - 20h00
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a abertura de 437 novos mercados para produtos agropecuários brasileiros desde 2023 contribuiu para reduzir os impactos do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre as exportações do agronegócio nacional.

"Abrimos 437 novos mercados em dois anos e nove meses. Isso fez com que o tarifaço impactasse menos. Temos hoje no portfólio grandes opções para exportar os produtos brasileiros", afirmou Fávaro, em entrevista ao Bom dia, ministro, programa da EBC. "Os EUA são um grande comprador, mas abrimos alternativas e, por isso, os impactos são muito menores do que poderiam ter sido se não tivéssemos abertos novos mercados", acrescentou.

O ministro citou a iminência do acordo entre Mercosul e União Europeia, o fortalecimento das relações do Brics e novas aberturas de mercado para produtos brasileiros no Oriente Médio entre as ações do período. "Os impactos do tarifaço existem, mas foram muito menores do que poderiam ser graças ao trabalho preventivamente e intensificado de aberturas de mercados e de procurar estabelecer novas relações multilaterais", afirmou Favaro.

Quanto ao redirecionamento de produtos agrícolas que deixaram de ser exportados aos Estados Unidos, Fávaro mencionou o aumento das vendas de café para a China e a abertura do México para carne bovina brasileira. "O Brasil vende volume expressivo de café para os Estados Unidos, mas ampliamos o mercado para a China, que foi de US$ 280 milhões em 2023 para quase US$ 1 bilhão em 2024. Os jovens passaram a consumir café na China e isso está gerando oportunidades para os produtores brasileiros", observou o ministro. "O México se tornou o segundo maior consumidor de carne bovina do Brasil, e não vendíamos para eles até 2023", exemplificou.

Vontade de negociar

Fávaro afirmou que o governo brasileira demonstra "claramente" vontade de conversar e negociar o tarifaço com os Estados Unidos, mas que a soberania nacional é "intocável". "É um absurdo as tratativas diplomáticas dos Estados Unidos com o Brasil, com 201 anos de boas relações sendo jogados fora. O governo brasileiro mostra claramente vontade de conversar e de negociar, mas tem assuntos que não podemos transgredir. Nossa soberania é intocável", afirmou.

Questionado sobre a ameaça do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que afirmou que os EUA vão anunciar nos próximos dias medidas em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal, Fávaro disse esperar que não ocorra.

"Fico muito triste em ver um país historicamente um grande defensor da democracia e da soberania interferir em assuntos de outro país. Não vejo capacidade diplomática para um assunto como esse. Temos uma Constituição efetiva com independência dos poderes e, portanto, o Executivo não tem como interferir em decisões do STF", observou o ministro.

Caso novas medidas retaliatórias se concretizem, o Brasil está preparado para enfrentar com altivez, segundo Fávaro. "O Brasil é soberano. Tomara que não aconteça, mas se houver, enfrentaremos com altivez e cabeça erguida", defendeu o ministro Ele voltou a afirmar que o tarifaço dos Estados Unidos não "tem sentido" do ponto de vista comercial, já que o Brasil é um dos três países que têm déficit comercial na relação com o mercado americano.

"Não deixamos de estar conectados com as exportações americanas. Produtos importantes como suco de laranja, celulose e cacau já saíram do tarifaço. Vamos continuar dialogando, além das medidas já tomadas de apoio aos exportadores", disse o ministro.

 

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2824, quarta-feira (17/09)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/09/2025 19h18

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2824 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,3 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2824 são:

  • 85 - 93 - 23 - 13 - 42 - 14 - 49 - 68 - 08 - 32 - 04 - 80 - 43 - 64 - 24 - 02 - 87 - 48 - 44 - 67

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2825

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 19 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2825. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Loterias

Resultado da Quina, concurso 6829, quarta-feira (17/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/09/2025 19h15

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6829 da Quina na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6829 são:

  • 66 - 57 - 42 - 52 - 58 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6830

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6830. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

