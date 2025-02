Abono salarial vai injetar mais de R$ 378 milhões na economia de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em Mato Grosso do Sul, 332.809 trabalhadores têm direito a receber o abono salarial neste ano, referente ao ano-base 2023. Conforme informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao Correio do Estado, o benefício vai injetar um total de R$ 378,443 milhões na economia do Estado.

Ainda de acordo com o MTE, foram disponibilizados R$ 31,011 milhões para o pagamento de 27.246 trabalhadores de Mato Grosso do Sul que têm direito a receber o benefício do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir da segunda-feira passada.

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, a injeção de recursos na economia tem a capacidade de aumentar o consumo, a poupança e ajudar no pagamento de dívidas.

“Desse modo, o consumo faz com que o governo amplie a receita com tributos, fazendo a máquina girar”, explica

Conforme publicado pelo Correio do Estado no início deste mês, mais da metade da população economicamente ativa de MS está inadimplente, chegando a 1,129 milhão de pessoas no último mês de 2024.

O economista Renato Gomes destaca que a maior parte desse recurso será movimentada no setor terciário, que inclui comércio e serviços.

“O setor terciário será o principal destino desse recurso do PIS, pois estará nas mãos dos trabalhadores, não dos proprietários de capital, e então tem mais propensão ao gasto com comércio e serviços”, detalha.

Gomes complementa que o movimento financeiro, apesar de elevado, não se trata de algo tão significativo para a economia.

“Por outro lado, sabemos que, como a densidade populacional pertence às maiores regiões do Estado, então sabemos que esse recurso circulará prioritariamente nas grandes cidades de MS, podendo então vir a fazer diferença no movimento do comércio”, pontua.

Pavão acrescenta que basicamente as compras serão focadas em produtos mais baratos, pois o valor médio não é alto.

“Por outra ótica, esse movimento financeiro de 1% da economia, gasto dentro de apenas um mês, como provavelmente acontecerá, pode levar a uma percepção de impacto para o comércio e serviços das grandes cidades”, avalia Gomes.

NACIONAL

Em todo o Brasil, ao longo deste ano, serão distribuídos R$ 30,7 bilhões para 24,4 milhões de pessoas que receberam até dois salários mínimos em 2023.

No ano passado, o investimento foi de R$ 27 bilhões, beneficiando 25.647.131 milhões de trabalhadores.

O valor do benefício varia entre R$ 127,00 e R$ 1.518,00, conforme o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Assim, somente quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o valor total de um salário mínimo. Os valores ficarão disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário, em dezembro deste ano.

O benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00).

Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no programa há, pelo menos, cinco anos e que o empregador tenha informado corretamente os dados na Relação Anual de Informações (Rais) – até 15 de maio – ou no eSocial – até 19 de agosto.

PAGAMENTOS

O pagamento do abono salarial na Caixa Econômica Federal (CEF) será realizado prioritariamente por crédito em conta do banco, quando o trabalhador tiver conta corrente, conta poupança ou conta digital, e por crédito pelo aplicativo Caixa Tem, em conta poupança social digital, aberta automaticamente.

Já para o trabalhador não correntista, será realizado o pagamento em canais como agência, lotéricas, autoatendimento e demais canais de pagamentos oferecidos pela Caixa.

Os servidores públicos recebem por meio do Banco do Brasil. O pagamento do abono salarial será realizado prioritariamente como crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento para trabalhadores não correntistas e que não tenham Pix.

Para consultar o abono salarial pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador deve atualizá-lo, acessar a aba Benefícios, selecionar Abono Salarial e clicar em Pagamentos para verificar o valor, a data e o banco de recebimento.

A consulta também pode ser feita pelo portal gov.br ou pelo telefone 158, com atendimento gratuito das 7h às 22h, de segunda a sábado, exceto feriados nacionais. Outra opção é comparecer a uma unidade das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.

