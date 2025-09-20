Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MEIO AMBIENTE

Agro quer aproveitar COP30 para captar financiamento externo

Documento inédito da Embrapa, com forte participação de Mato Grosso do Sul, será apresentado na COP30 para mostrar o agronegócio sustentável brasileiro e atrair bilhões em financiamento internacional

Rodolfo César do Rio de Janeiro

20/09/2025 - 09h00
Continue lendo...

Um documento envolvendo as 43 unidades da Embrapa no Brasil está sendo construído com o objetivo de servir como alavanca para o setor do agronegócio ter subsídios para solicitar financiamento internacional durante a COP30, que acontecerá em Belém (PA), em novembro. 

Em Mato Grosso do Sul, as unidades da Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados), Embrapa Gado de Corte (Campo Grande) e Embrapa Pantanal (Corumbá) estão contribuindo diretamente nesse estudo inédito, que será apresentado em Belém a financiadores do primeiro mundo.

A construção dessa estratégia foi revelada pelo ex-ministro da Agricultura e Enviado Especial para a Agricultura na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, Roberto Rodrigues, durante o evento Ação Cidadania, realizado no Rio de Janeiro, pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), no fimde agosto. 

O Correio do Estado foi o único veículo de imprensa de Mato Grosso do Sul a participar da programação, preparatória para a COP30.

Com o tema “A contribuição da agricultura regenerativa tropical para a agenda de transformação da Agricultura e dos Sistemas Alimentares”, Roberto Rodrigues, de 82 anos, discutiu o tema em conjunto com Pedro Neto, secretário de Produção Sustentável e Irrigação no Ministério da Agricultura e Pecuária.

“A Embrapa é a alavanca para o Brasil. Nesse documento vamos mostrar o que está sendo feito no Brasil e mostrar que isso é replicável para outras zonas tropicais, isso é na América Latina, na África Subsaariana, parte da Ásia. E para conseguir prosseguir com esse processo precisamos de financiamento internacional. Vamos mostrar o que é possível fazer e mostrar isso para o mundo inteiro, e convidar o mundo desenvolvido para ajudar a financiar isso”, afirmou o Roberto Rodrigues em entrevista exclusiva para o Correio do Estado.

Ele ainda ponderou que entre os temas que o documento vai apontar estão as iniciativas desenvolvidas pela Embrapa e praticadas pelo agronegócio para agir diretamente contra problemas graves presentes no mundo.

“Nós estamos montando um documento que vai mostrar ao mundo sobre tudo o que está sendo feito no Brasil com base na ciência e na tecnologia. E isso para combater os quatro cavaleiros do apocalipse: insegurança alimentar, deficiência na produção energética, efeitos das mudanças climáticas e desigualdade social”, continuou o enviado especial da Agricultura para a COP30.

De acordo com Rodrigues, em 50 anos, os estudos da Embrapa fizeram com que o agronegócio conseguisse evoluir de forma sustentável. No caso do Pantanal, a empresa pública possui uma série de publicações e pesquisas sobre o uso do solo, desenvolvimento de gramíneas e projetos para recuperar áreas degradadas, como é o caso do Rio Taquari. 

Também tem um projeto que estará nesse documento que envolve a implantação da metodologia de Fazenda Pantaneira Sustentável (FPS) para equalizar custos e garantir conservação. No total, 70 fazendas em Mato Grosso estão no radar para implantação da metodologia, que se utiliza de uma plataforma de dados e alto uso de ciência, além de outras nove em Mato Grosso do Sul.

A pecuária pantaneira é responsável por fornecer mais de 2 milhões de cabeças de gado para o Brasil, principalmente com rebanho formado por Nelore, Tabapuã e Brahman, além de cruzamentos como Brangus e o Angus x Nelore.

“No Pantanal, a vocação principal está na cria: os bezerros são desmamados e, na maioria, encaminhados para outras áreas, principalmente do Cerrado, onde passam pela recria e a engorda”, explicou o pesquisador José Comastri. 

Mato grosso do sul no centro da revolução

O enviado especial Roberto Rodrigues destacou que sobre defender o agronegócio com base na ciência para pleitear financiamentos internacionais, a Embrapa colocou Mato Grosso do Sul como “laboratório” mais avançado de agricultura sustentável do Planeta. Essa proposta envolve liderar o crescimento econômico nacional em paralelo da neutralidade de carbono.

O PIB estadual mostra crescimento de 6,86% para este ano, chegando a R$ 227,8 bilhões, conforme estimativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Em 2023, o agronegócio em MS apresentou o maior crescimento do País, com 32% de evolução, conforme Resenha Regional do Banco do Brasil. Outros gigantes cresceram menos, como Mato Grosso (23,5%) e Paraná (22,9%).

Em termos de safra 2024/2025, 75,3 milhões de toneladas de grãos foram produzidos em 7,4 milhões de hectares, sendo que quase integralmente essa produção veio do Cerrado.

“A aprovação da proposta sul-mato-grossense pela Embrapa confirma algo que já suspeitávamos: MS desenvolveu um modelo de desenvolvimento sustentável que desperta interesse internacional. Não é coincidência que o Estado tenha atraído investimentos bilionários nos últimos anos, posicionando-se como destino preferencial de empresas que buscam aliar competitividade com responsabilidade ambiental”, divulgou a Embrapa, em nota.

Durante a COP30, esses resultados estarão expostos na área chamada AgriZone. “Terras no Cerrado, há anos atrás, eram detestadas. Havia o ditado que ‘nem dado nem herdado, Deus me livre’. Hoje, virou o Maracanã para a Copa do Mundo da alimentação. E por que isso? Porque a tecnologia dominou o Cerrado. Nós queremos mostrar que a agricultura regenerativa que o Brasil desenvolveu é um aliado no combate ao aquecimento global”, defendeu Rodrigues.

Em termos de destino para financiamento internacional, Mato Grosso do Sul possui alguns fundos como o Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (ProClima) e o Fundo Pantanal, que ainda não atraíram o dinheiro estrangeiro. Porém, há expectativa para novos rumos após o que virá com a COP30. 

“Talvez a maior conquista de Mato Grosso do Sul seja ter provado que a revolução climática não precisa ser disruptiva para ser transformadora. Não foi necessário abandonar o agronegócio para abraçar a sustentabilidade. Foi preciso reinventá-lo. Será o momento para demonstrar que a solução para os desafios climáticos pode estar mais próxima do que imaginamos – às vezes, bem no centro do continente sul-americano, onde o Pantanal encontra o Cerrado”, afirmou o chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agropecuária Oeste, Rafael Zanoni Fontes.

Entre 10 a 21 de novembro está o prazo para vender esses resultados para o mundo e aguardar como será as ofertas.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2862, sexta-feira (19/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/09/2025 08h44

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2862 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos- 25 apostas ganhadoras (R$ 6.123,62)
  • 4 acertos - 1.433 apostas ganhadoras (R$ 122,09)
  • 3 acertos - 26.674 apostas ganhadoras (R$ 3,27)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 53 apostas ganhadoras (R$ 2.599,65)
  • 4 acertos - 1.794 apostas ganhadoras (R$ 97,52)
  • 3 acertos - 31.556 apostas ganhadoras (R$ 2,77)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2862 são:

Primeiro sorteio

  • 20 - 04 - 44 - 42 - 02 - 46

Segundo sorteio

  • 19 - 07 - 35 - 02 - 03 - 22

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2863

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 22 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2863. O valor da premiação está estimado em R$ 11,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2825, sexta-feira (19/09): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/09/2025 08h42

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2825 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 130.902,38)
  • 18 acertos - 66 apostas ganhadoras, (R$ 2.479,22)
  • 17 acertos - 524 apostas ganhadoras, (R$ 312,26)
  • 16 acertos - 3308 apostas ganhadoras, (R$ 49,46)
  • 15 acertos - 13658 apostas ganhadoras, (R$ 11,98)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2825 são:

  • 57 - 60 - 95 - 50 - 03 - 61 - 53 - 91 - 38 - 89 - 84 - 62 - 59 - 28 - 80 - 30 - 45 - 29 - 54 - 83

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2826

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 22 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2826. O valor da premiação está estimado em R$ 5,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

