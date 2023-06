AGU quer expor mercado de compra e venda de precatórios

Mais dinheiro

Além do lucro em razão da mudança climática, condutores também comemoram queda nos combustíveis

Contentes com a queda nas temperaturas, alguns motoristas de aplicativo de Campo Grande já lucram R$ 250 por dia em virtude do frio vivenciado na capital do Estado.

Na função há cerca de um ano e meio *Rodrigo Silva, disse ao Correio do Estado que lucrou pouco mais de R$ 90 reais com apenas duas corridas na manhã desta quarta-feira (14).

“Minha primeira corrida do dia foi de aproximadamente R$ 55. Levei uma passageira do bairro Los Angeles até o Coronel Antonino, em seguida consegui outra viagem de R$ 38 reais para transportar um passageiro de lá (Coronel Antonino) até o Hospital Universitário”, disse o motorista.

Com ganhos por rodagem, para o motorista quanto maior a distância entre um ponto e outro, maior o lucro. “O frio faz com que as pessoas mudem suas rotinas. Mesmo com algumas dificuldades, o frio faz com que as pessoas optem pelo transporte alternativo ao invés de ‘encararem’ o frio e a superlotação do transporte público”, frisou.

Para ilustrar a melhora nos ganhos de Rodrigo Silva, o condutor percorreu aproximadamente 31 quilômetros somente nas duas corridas mencionadas, sendo 19 km no primeiro trajeto e cerca de 12 km no segundo.

No trabalho desde às 6h da manhã, o trabalhador destacou que dias atípicos como os de hoje são empolgantes para todos que trabalham nesta modalidade. “Assim como eu, os mototáxis também tendem a ganhar mais nestas situações, o lucro em relação a um dia comum sobe cerca de 40%”, pontuou.

Questionado sobre os deslocamentos e gastos, o condutor disse que seguirá no trabalho até ser bloqueado pelo aplicativo por excesso de condução.

“Vou ‘tocar’ direto até ser bloqueado pelo aplicativo, aproveitar que está favorável e fazer dinheiro, principalmente entre às 17h, 18h, momento em que as pessoas estarão voltando para suas casas”, relatou. Cabe destacar que o bloqueio ocorre por questões trabalhistas, uma vez que o aplicativo permite que o motorista trabalhe no máximo 12 horas por dia.

Assim como Rodrigo, Bruno Ferreira* disse que a situação é bastante favorável, sobretudo para aqueles que buscam um ganho a mais passando mais tempo dentro do veículo.

“Assim como os passageiros, alguns motoristas de aplicativo não vão para às ruas, justamente por conta do frio, isso diminui o número de motoristas nas ruas, o que faz com que os preços ofertados pelo aplicativo também subam e favoreçam àqueles que estão trabalhando”, disse o campo-grandense.

Com lucros de R$ 250 por dia, os motoristas podem lucrar em média R$ 1,5 mil nesta semana, uma vez que as previsões indicam que o frio deve perdurar ao menos até a próxima segunda-feira (19) em Mato Grosso do Sul.

Além dos ganhos por viagem, os condutores estão felizes com a queda nos combustíveis. Uma pesquisa recente realizada pelo Correio do Estado, em 20 postos de combustíveis espalhados por diversos bairros de Campo Grande, apontou que apesar da queda, o diesel está mais barato do que a gasolina na capital.

Dos 20 postos percorridos pela reportagem, 10 comercializam o diesel mais barato do que a gasolina, 7 vendem o diesel mais caro do que a gasolina, 2 mantêm o mesmo valor em ambos e um comercializa apenas gasolina.

Em Campo Grande, os valores do litro da gasolina e diesel variam de R$ 4,89 a R$ 5,39.

Veja a tabela de preços:

POSTO ENDEREÇO GASOLINA - 30 de maio DIESEL - 30 de maio GASOLINA - 10 DE JUNHO DIESEL - 10 DE JUNHO Posto Kátia Locatelli Calógeras x Costa e Silva (próximo ao cemitério) R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 5,07 R$4,99 Posto Sem Limite Costa e Silva R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Morenão Costa e Silva R$ 4,87 R$ 5,19 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Vitória Costa e Silva R$ 4,77 R$ 4,99 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Modelo Costa e Silva R$ 4,79 R$ 5,09 R$ 5,09 R$ 4,99 Posto Rui Barbosa Rui Barbosa x Hélio de Castro Maia R$ 4,89 R$ 5,00 R$ 5,07 R$ 4,99 Auto Posto APN - Posto Nossa Senhora Aparecida Rui Barbosa x João Pedro de Souza R$ 4,99 R$ 5,09 R$ 5,19 R$ 5,09 Posto Alloy 14 de Julho x Fernando Correa da Costa R$ 4,75 R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,99 Posto Acácia 26 de agosto x Rui Barbosa R$ 4,75 - R$ 4,89 - Posto Shell Afonso Pena x Arthur Jorge R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,09 R$ 5,19 Posto Tereré Afonso Pena próximo ao shopping R$ 4,99 R$ 5,29 R$ 5,39 R$ 5,29 Posto Taurus Altos da avenida Afonso Pena R$ 4,85 R$ 5,29 R$ 5,09 R$ 5,29 Posto Atem Mato Grosso x Canandrina R$ 5,10 R$ 5,28 R$ 5,15 R$ 5,19 Posto Katia Locatelli Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,25 R$ 5,09 R$ 5,14 Posto Katia Locatelli Ipiranga Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,07 R$ 4,99 Posto Jaqueline Locatelli Mato Grosso R$ 4,79 R$ 5,23 R$ 5,07 R$ 5,14 Posto Tork Oill Mato Grosso R$ 4,99 R$ 5,49 R$ 5,19 R$ 4,99 Posto 2017 Calógeras x Maracaju R$ 4,75 R$ 5,09 R$ 4,89 R$ 4,89 Posto Taurus 26 de agosto x Calógeras R$ 4,95 R$ 5,39 R$ 5,19 R$ 5,39 Posto Ipiranga 26 de agosto x Calógeras R$ 4,79 R$ 5,19 R$ 5,09 R$ 5,19

*A identidade das fontes foi preservada

Assine o Correio do Estado