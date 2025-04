Alckmin diz que, com o Mover, consumidores podem poupar R$ 8 bi em combustíveis

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Ao buscar incentivar a produção de carros mais eficientes e menos poluentes no País, o programa Mover tem potencial de fazer com que consumidores economizem cerca de R$ 8 bilhões na compra de combustíveis. O cálculo foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), considerando os anos de 2027 a 2031.

O número foi comentado pelo vice-presidente e ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, ao falar com a imprensa sobre o decreto publicado na terça-feira que regulamentou um parte do Mover. O próximo decreto será o que define o chamado IPI Verde, mas Alckmin preferiu não dar uma estimativa de quando o ato será divulgado.

"Nós vamos ter veículos com melhor eficiência energética, eles vão poder andar mais com menos combustível, então beneficia os consumidores a eficiência energética, poupa dinheiro dos consumidores, ajuda o meio ambiente", disse Alckmin.

Segundo ele, o Mover também fará com que o setor automotivo reduza em 12% as emissões de gases de efeito estufa.

"O Mover traz um crédito tributário de R$ 3,8 bilhões este ano. No ano que vem, são R$ 3,9 bilhões de incentivo para que a indústria automotiva busque eficiência energética em benefício do consumidor e da sociedade como um todo, reciclabilidade e segurança automotiva", disse o ministro.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, a previsão de que consumidores poupem R$ 8 bilhões no gasto com combustíveis leva em conta a expectativa de que, ao promover o processo de eficiência energética, haja uma redução no consumo de combustível fóssil em 1,5 bilhão de litros.

O secretário também explicou que o decreto publicado na terça será regulamentado por oito portarias, que já estão encaminhadas Ainda segundo ele, a questão da reciclabilidade colocada no decreto será construída junto do setor em um grupo de trabalho.