Americanas vai à Justiça contra corte de luz e telefone

BALANÇO E EXPECTATIVAS

Iniciativas preveem qualificação profissional; políticas públicas para inovação e desenvolvimento sustentável, como alguns dos eixos temáticos do trabalho

Sebrae prevê mais de 1.600 ações só no primeiro semestre deste ano, com 69 pontos de atendimentos espalhados por Marcelo Victor/ Correio do Estado

Diante de grande expectativas para o mercado de avanços tecnológicos, o Governo do Estado, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS), firmaram um protocolo de intenção para fomentar a ciência, inovação e tecnologia, que prevê mais de 33,3 mi de investimento em inovação, no ano de 2023.

Esse protocolo foi celebrado entre o Sebrae e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), para justamente fomentar, apoiar e auxiliar na promoção da ciência, inovação e tecnologia.

Ele visa a implementação de iniciativas para empreendedores, empresários, pesquisadores e gestores públicos, que são divididas em quatro eixos temáticos:

Pesquisa e desenvolvimento, qualificação profissional e inovação;

Política pública e ambiência para inovação;

Inovação e desenvolvimentos sustentáveis;

Estímulo a negócios inovadores;

"Nós temos uma atuação com a Semadesc desde os produtos, com agricultura familiar, por exemplo, de fazer com que pequenos produtores possam vender para as prefeituras", comenta o presidente do Sebrae, Cláudio Mendonça.

Como exemplo prático, ele cita a doação de tratores, que acontecem frequentemente, através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). "O Sebrae vai lá ajudar, em como ele vai vender esses produtos que serão produzidos, o limão, hortifruti ou qualquer produto nesse município", completa Cláudio Mendonça.

Serão mais de 30 milhões investidos dentro de pequenos negócios, com inovação, consultoria e qualificação deles. Ainda, o Sebrae prevê mais de 1.600 ações só no primeiro semestre deste ano, com 69 pontos de atendimentos espalhados por Mato Grosso do Sul.

Balanço Cidade Empreendedora

Como foi apresentado na manhã desta segunda-feira (30), na sede do Sebrae, 33 municípios participaram do Cidade Empreendedora, responsável por realizar 30 mil atendimentos para 29 mil empresas distintas.

Pelo balanço repassado à imprensa, foram investidos mais de 140 milhões de reais, sendo que o fechamento de empresas apresentou (53%) queda de mais da metade no número final, enquanto a abertura, em média, também diminuiu cerca de 22% no ano passado.

Para este 2023, o edital do cidade empreendedora já está aberto para mais de 10 municípios, até 28 de fevereiro. O programa prevê um ciclo de expansão para 22 cidades, com investimento em marketing territorial, inclusão produtiva, inovação, sustentabilidade, conexões e grandes investimentos.

Importante frisar que, os 22 municípios do Ciclo 2021/2022, assim como os 11 municípios do Ciclo 2022/2023, não poderão participar dessa oferta no edital para o Cidade Empreendedora.

Tendências de 2023

Entre as tendências tecnológicas, um estudo da consultoria de classe mundial Gartner, especializada na produção de conhecimento, lista as dez principais inclinações estratégicas e de tecnologia para 2023.

Conforme a consultora, essas tendências devem ajudar os negócios a abordarem algumas prioridades, como a otimização de resiliência, operações ou confiança; o escalonamento de soluções verticais, entrega de produtos ou em todos os lugares; pioneirismo no engajamento do cliente, respostas aceleradas ou oportunidade e na busca de soluções tecnológicas sustentáveis.

Confira o Top10:

Tendêncas para otimização

Sistema imunológico digital: aprimora a experiência do cliente, combinando estratégias de engenharia de software para proteger contra riscos. Entrega sistemas resilientes que minimizam riscos operacionais e de segurança, através da observação, automação, design e teste extremos.

Observação aplicada: Trabalha com dados de uma organização, usando Inteligência Artificial para análise e recomendações, pelas quais a empresa pode tomar decisões futuras rápidas e precisas. Ela pode reduzir a latência para resposta, quando aplicada sistematicamente, e otimizar em tempo real operações de negócios.

AI TRiSM: Dá suporte, confiabilidade, imparcialidade, segurança, robustez, eficácia e proteção de dados à governança do modelo de IA. Combina métodos para explicar os resultados de IA, implementando novos modelos, gerenciando ativamente a segurança de IA e os controles de questões éticas e de privacidade.

Tendências para escalada

Plataformas na nuvem do setor: combinam SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a service) e IaaS (Infrastructure as a service) com funcionalidade sob medida e específica do setor. Isso pode ser usado para a empresa adaptar-se ao fluxo de interrupções dentro do seu setor.

Engenharia de plataformas: dá um conjunto selecionado de ferramentas, recursos e processos, embalados para consumo fácil pelos desenvolvedores e usuários finais. Visa aumentar a produtividade dos usuários finais e reduzir carga sobre equipes de desenvolvimento.

Realização do valor da tecnologia wireless: cobre a provisão de serviços de rede sem fio, que vão muito além da conectividade pura, fornecendo localização e outras informações e insights em tempo real a partir de análise, e permitem que sistemas colham energia de rede diretamente.

Tendências para o pioneirismo

Superapps: combinam os recursos de um app, uma plataforma e um ecossistema em um único aplicativo, resultando em uma plataforma para terceiros desenvolverem, assim como publicarem seus próprios miniapps.

IA adaptativa: possibilita que o comportamento do modelo mude após a implantação, através de feedback em tempo real, para treinar e aprender dentro dos ambientes de desenvolvimento e tempo de execução, baseado nos novos dados e metas ajustadas, para adaptação rápida às mudanças nas circunstâncias do mundo real.

O metaverso: permite que as atividades físicas das pessoas sejam replicadas ou aprimoradas, transportando ou ampliando as atividades físicas para o mundo virtual, ou através de transformações no mundo físico.

Por fim, a décima tendência destaca que apenas inovação tecnológica não será suficiente em 2023, listando a Tecnologia Sustentável no fim desse ranking.

Trata-se de uma estrutura, com soluções que aumentam energia e eficiência dos serviços de TI. Ainda permite a sustentabilidade empresarial, por meio da rastreabilidade; análise; software de gestão de emissão e IA.

Assine o Correio do Estado