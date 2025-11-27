Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ANP autoriza movimentação de 180 milhões de m³ de gás argentino após queda nas importações de M

A medida deve impactar positivamente na economia do Estado, que teve queda no último ano com a redução de fornecimento de gás vindo da Bolívia

Karina Varjão

Karina Varjão

27/11/2025 - 14h30
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) autorizou a Petrobrás a importar até 180 milhões de metros cúbicos de gás natural provenientes da Argentina por ano.

O produto deve seguir o percurso dos gasodutos argentinos até passar pelo gasoduto da YPFB, na Bolívia, chegando ao Brasil pela cidade de Corumbá, através do percurso do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). 

A autorização da Agência vale para abastecimento do gás em todo o território brasileiro, com exceção da região Norte do País. 

Essa medida deve trazer alívio para o déficit nas importações de gás natural em Mato Grosso do Sul, impactado pela queda do fornecimento do produto pela Bolívia. 

O gás natural é o principal item de importação do Estado, sendo responsável pela movimentação de R$ 966.535.223 entre janeiro e outubro deste ano, segundo o relatório de comércio exterior da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Esse valor representa 30,5% de todas as importações do Estado durante o ano. 

O volume importado nesse período foi de 2.313.913 toneladas, uma queda de 31,46% em relação ao volume no mesmo período de 2024, que ultrapassou  3,04 milhões de toneladas. Essa diminuição é reflexo direto da redução da oferta boliviana e consequente ociosidade do Gasbol. 

Atualmente, o fluxo de gás natural vindo da Bolívia para Mato Grosso do Sul não passa de 12 milhões de metros cúbicos por dia, sendo que o volume já chegou a ser de 30 milhões de metros cúbicos diários. 

Conforme o Correio do Estado adiantou na edição de 30 de agosto de 2025, a importação de gás boliviano para MS deve acabar até 2030, com o declínio das reservas e a redução contínua do volume entregue.

Dados da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) indicam que o Gasbol, antes responsável por 100% do gás natural que abastecia o Estado, já vinha operando com cerca de metade da capacidade.

Por isso, a autorização da ANP para a importação do gás argentino representa uma alternativa para recompor o fluxo de gás pelo Mato Grosso do Sul, como ressaltou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck. 

“A Petrobras foi autorizada a comprar 180 milhões de metros cúbicos de gás natural da Argentina via Gasbol. Esse gás vai sair da Argentina, seguir pelo gasoduto argentino até a Bolívia, passar pelo gasoduto da YPFB e depois entra no Brasil pelo Gasbol a partir de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Essa é uma medida importante, pois o gasoduto está ocioso, dado que a própria Bolívia, nesse momento, não tem condições de fornecimento de gás. Isso mostra que o Gasbol é também uma alternativa para o gás argentino entrar no Brasil”, afirmou.

Verruck ressaltou que, com a efetiva decisão da Petrobrás de executar a importação, Mato Grosso do Sul deve registrar aumento na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e uma reativação da movimentação de gás pelo Estado. 

“O gás natural representa praticamente um terço de todas as importações estaduais e o Gasbol tem operado abaixo de sua capacidade. Por isso, a autorização da ANP abre uma janela estratégica para restabelecer o fluxo, fortalecer a segurança energética e restabelece Mato Grosso do Sul como corredor do suprimento de gás no país”, finalizou Verruck.

Primeira importação em outubro

Como noticiou o Correio do Estado, a importação do gás proveniente da Argentina chegou ao Brasil no início do mês de outubro. A Petrobrás confirmou a chegada do primeiro fluxo vindo da formação de Vaca Muerta, uma das maiores reservas de gás não convencional do mundo, localizada na província de Neuquén, na Argentina. 

Segundo a Petrobrás, foram importados 100 mil metros cúbicos de gás natural para testar o arcabouço comercial e operacional. 

“Essa primeira operação é um marco relevante para a Petrobras, possibilitada pela integração das infraestruturas e que permite a conexão da produção própria da Petrobras na Argentina, por meio de sua subsidiária Posa, com o mercado nacional. Essa solução logística e comercial abre uma nova possibilidade para importação de gás natural pelo Brasil, refletindo o compromisso da Petrobras com o aumento da oferta e com o desenvolvimento sustentável do mercado de gás natural”, afirmou a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, na época. 

Com a Bolívia enfrentando uma crise energética fiscal, sem novos investimentos em exploração e com falta de estabilidade regulatória, o que reduziu a capacidade de exportação, Vaca Muerta desponta como o novo epicentro energético da América do Sul. 

Com reservas estimadas em mais de 300 trilhões de pés cúbicos de gás natural, o campo argentino é considerado o segundo maior do mundo em potencial de exploração não convencional. 

Inicialmente, estima-se uma capacidade inicial de 2 milhões de m³ por dia do produto ao País, com um potencial para atingir 30 milhões de m³ por dia até 2030, volume equivalente à capacidade máxima do Gasbol. 

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 306, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 09h06

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 306 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 152.879,42); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 8.493,30 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 2.079,99 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 626 apostas ganhadoras, (R$ 116,29 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 619 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 6894 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 4845 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 51296 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 305 são:

  • 41 - 50 - 11 - 09 - 48 - 07  
  • Trevos sorteados: 6 - 4 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 306

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 29 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2891, quarta-feira (26/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/11/2025 08h58

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2891 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$1,1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras (R$ 6.859,59 cada); 
  • 4 acertos - 388 apostas ganhadoras (R$ 121,22 cada); 
  • 3 acertos - 6.948 apostas ganhadoras (R$ 3,38 cada). 

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 7.408,36 cada);
  • 4 acertos - 319 apostas ganhadoras (R$ 147,45 cada);
  • 3 acertos - 6.997 apostas ganhadoras (R$ 3,36 cada). 

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2891 são:

Primeiro sorteio

  • 26 - 31 - 42 - 28 - 36 - 14

Segundo sorteio

  • 22 - 34 - 12 - 28 - 40 - 03

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2892

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 28 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2892. O valor da premiação está estimado em R$1,3 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

