Antecipação do 13º do INSS vai injetar R$ 582 milhões na economia de MS

Os 329,8 mil beneficiários da Previdência Social começam a receber hoje a antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As duas parcelas do benefício vão injetar R$ 582 milhões na economia estadual entre maio e junho.

De acordo com os economistas ouvidos pelo Correio do Estado, os valores são importantes porque o repasse impacta o consumo, seja pela entrada do valor novo no mercado, seja pela redução do endividamento e o estímulo aos negócios em vários setores.

“A antecipação dos recursos ajuda a gerar mais movimento na economia, seja no pagamento de dívidas, seja na antecipação do consumo”, analisa o doutor em Economia Michel Constantino.

Para o mestre em Economia Eugênio Pavão, a antecipação dos recursos faz surgir um “novo Natal”. “O 13º é o pagamento previsto para estimular as compras no fim do ano, fazendo do Natal a principal data do comércio. A antecipação faz surgir um ‘novo Natal’, com a possibilidade de amortização das dívidas e quitação, em alguns casos”.

“Com os juros altos, as dívidas teriam grande impacto no fim do ano. Com esse adiantamento, muitos aposentados vão ajudar as famílias, que em locais muito pobres têm a renda do INSS como principal fonte”, finaliza Pavão.

O benefício será dividido entre maio e junho. Em outros anos, os pagamentos foram realizados em agosto e novembro. “Ao dividir o pagamento, o governo federal melhora o fluxo financeiro das pessoas, pois possibilita melhor uso dos recursos de forma antecipada. O comércio e os serviços terão aumento de vendas, e o giro econômico será maior no período”, conclui Constantino.

PAGAMENTOS

Os depósitos da primeira parcela têm início nesta quinta-feira, para beneficiários da faixa de até um salário mínimo (R$ 1.320), e seguem até 7 de junho, para os que têm direito ao teto da Previdência (R$ 7.507,49).

A segunda parcela começa a ser paga no fim de junho. O valor a ser recebido pode ser conferido no site da Previdência ou no aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

O abono é voltado a segurados e dependentes da Previdência Social que, durante este ano, tenham recebido aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

O 13º do INSS é usualmente pago no segundo semestre de cada ano. A antecipação foi anunciada no início do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alcança todos os estados.

No Brasil, as antecipações chegam a mais de 30 milhões de pessoas e mais de 32,62 milhões de benefícios serão pagos – uma pessoa pode receber mais de um benefício. O total do investimento federal em todo o País é de R$ 62,6 bilhões.

“A média salarial de quem recebe o benefício é de R$ 1.700. É um dinheiro usado para completar a renda da família, para ajudar o neto, para comprar uma coisinha a mais”, afirma o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em entrevista à “Voz do Brasil”.

“Esse dinheiro circula. É mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo. E é a melhor e mais inteligente forma de distribuir riqueza: salário”, conclui.

REGIÕES

De acordo com o governo federal, a Região Sudeste reúne o maior número de benefícios antecipados no País, ultrapassando os 14,73 milhões. A região é também a que mais receberá recursos com as antecipações: R$ 31,94 bilhões.

O Nordeste concentra mais de 8,38 milhões de benefícios do 13º do INSS. Os repasses federais aos nove estados superam R$ 13 bilhões. A Bahia, com 2,2 milhões de benefícios e R$ 3,6 bilhões em repasses, é o destaque regional.

A Região Sul, com 6,15 milhões de benefícios antecipados e repasses de mais de R$ 11,74 bilhões, aparece na sequência. O Rio Grande do Sul, com 2,6 milhões de benefícios e R$ 5 bilhões em repasses, é o estado com os maiores números e cifras.

Já na Região Centro-Oeste se concentram mais de 1,78 milhão de benefícios do 13º do INSS, pagos por meio de repasses que somam R$ 3,2 bilhões. O destaque é Goiás, com 718 mil benefícios antecipados, resultado de repasses de R$ 1,25 bilhão.

A Região Norte, por fim, soma 1,56 milhão de benefícios antecipados, por meio de um investimento federal de R$ 2,52 bilhões. O Pará, com 751 mil benefícios e R$ 1,2 bilhão em recursos transferidos, concentra os maiores repasses na região.

SAIBA

De acordo com INSS, o 13º salário é depositado a aposentados e pensionistas por morte, além daqueles que tenham recebido, neste ano, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Por lei, os segurados que recebem benefícios assistenciais não têm direito ao 13º salário do INSS.