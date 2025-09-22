Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

R$ 300 milhões

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

Primeira parcela será paga agora e a segunda está prevista para o mês de dezembro; Montante de R$ 300 milhões deve movimentar economia do Estado

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/09/2025 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul será depositada nesta quarta-feira (24), com os valores disponíveis para saque na quinta-feira (25). No total, serão pagos R$ 300 milhões nesta primeira parcela.

O Correio do Estado já havia antecipado que haveria o pagamento em duas parcelas, mas a data exata ainda não havia sido definida, com o governador Eduardo Riedel tendo informado que o pagamento seria entre 25 e 30 de setembro.

O pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam em 2025 aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

"A primeira parcela é agora, o servidor precisa, a gente vive um momento difícil de maneira geral. A segunda parcela vai ser em dezembro, como sempre é, para o servidor se planejar melhor. A gente julgou por bem antecipar essa primeira parcela agora em setembro, estamos aí a três meses do fim do ano, e dentro da programação normal", disse o governador no dia 11 de setembro.

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro.

Movimento na economia

A injeção de R$ 300 milhões na economia sul-mato-grossense deve ser importante para o comércio, segundo a Fecomércio.

Isto porque parte do dinheiro deve ser usada para o consumo, enquanto a outra parcela, que será paga no fim do ano, costuma ser destinada para o pagamento de contas e regularização de dívidas.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajuda a dar um fôlego ao setor varejista.

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma.

O presidente do IPF-MS e do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, reforça a importância do pagamento antecipado para o empresariado.

“Essas estimativas são animadoras para o empresário do comércio do Estado e é um incentivo para que o setor se prepare para atender às necessidades desse segmento, cada vez mais relevante na economia e com poder de compra”, diz.

Além de movimentar o setor, a medida traz reflexos diretos para datas comemorativas, como o Dia das Crianças, segundo economistas.

Pesquisa de intenção de compras aponta a data, celebrada no dia 12 de outubro, deve movimentar R$ 352,37 milhões na economia. Mesmo com a retração no gasto médio, aumentou o desejo de presentear, o que deve levar mais consumidores às lojas em outubro.

na trave

Dois apostadores de MS ganham quase R$ 50 mil na Mega-Sena

Apostas ficaram a uma dezena de fazer a sena e sortudos levaram o prêmio da quina; Confira se você foi o ganhador

21/09/2025 14h44

Compartilhar
Apostadores ficaram a uma dezena de fazer a sena

Apostadores ficaram a uma dezena de fazer a sena Arquivo

Continue Lendo...

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas da Mega-Sena e ganharam o prêmio de R$ R$ 49.174,73, cada. Eles ficara a um número de fazer a sena, que não teve acertadores e acumulou em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

As apostas de Mato Grosso do Sul que faturou a quina da Mega-Sena foram feitas em Bonito e Naviraí. Em ambas, os apostadores fizeram um jogo simples, de seis dezenas, no valor de R$ 6, de forma presencial em lotérica.

O sorteio do concurso 2917 foi na noite de sábado (20). Os números sorteados foram: 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57.

Em todo o Brasil, foram 39 apostas ganhadoras da quina, enquanto outros 3.318 apostadores fizeram a quadra e vão levar R$ 981,75 cada.

Os números da Mega-Sena 2917 são:

  • 06 - 19 - 38 - 41 - 46 - 57

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2918

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 23 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 2918.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3492, sábado (20/09)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

20/09/2025 19h24

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3492 da Lotofácil na noite deste sábado, 20 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3492 são:

17, 22, 18, 03, 04, 20, 02, 23, 10, 25, 21, 09, 08, 13, 19

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3493

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 22 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3493. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 2 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

2

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 2 dias

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

3

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS
MATO GROSSO DO SUL

/ 7 horas

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

4

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande
Política

/ 1 dia

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem e Anistia em Campo Grande

5

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS
mudança no tempo

/ 1 dia

Primeira semana da primavera terá frio, vendaval e tempestades em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?