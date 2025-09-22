Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul será depositada nesta quarta-feira (24), com os valores disponíveis para saque na quinta-feira (25). No total, serão pagos R$ 300 milhões nesta primeira parcela.

O Correio do Estado já havia antecipado que haveria o pagamento em duas parcelas, mas a data exata ainda não havia sido definida, com o governador Eduardo Riedel tendo informado que o pagamento seria entre 25 e 30 de setembro.

O pagamento contempla cerca de 82 mil servidores, ativos e inativos, e todos que receberam em 2025 aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

"A primeira parcela é agora, o servidor precisa, a gente vive um momento difícil de maneira geral. A segunda parcela vai ser em dezembro, como sempre é, para o servidor se planejar melhor. A gente julgou por bem antecipar essa primeira parcela agora em setembro, estamos aí a três meses do fim do ano, e dentro da programação normal", disse o governador no dia 11 de setembro.

No ano passado, o 13º salário foi pago em parcela única, no mês de dezembro.

Movimento na economia

A injeção de R$ 300 milhões na economia sul-mato-grossense deve ser importante para o comércio, segundo a Fecomércio.

Isto porque parte do dinheiro deve ser usada para o consumo, enquanto a outra parcela, que será paga no fim do ano, costuma ser destinada para o pagamento de contas e regularização de dívidas.

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajuda a dar um fôlego ao setor varejista.

“Esse recurso extra no bolso dos servidores pode ter dois efeitos positivos: de um lado, impulsiona o consumo imediato, especialmente em setores como vestuário, calçados, alimentação e lazer. De outro, ao permitir a quitação de dívidas, libera margem de crédito e dá maior segurança para compras futuras, contribuindo para manter a roda da economia girando”, afirma.

O presidente do IPF-MS e do Sistema Comércio MS, Edison Araújo, reforça a importância do pagamento antecipado para o empresariado.

“Essas estimativas são animadoras para o empresário do comércio do Estado e é um incentivo para que o setor se prepare para atender às necessidades desse segmento, cada vez mais relevante na economia e com poder de compra”, diz.

Além de movimentar o setor, a medida traz reflexos diretos para datas comemorativas, como o Dia das Crianças, segundo economistas.

Pesquisa de intenção de compras aponta a data, celebrada no dia 12 de outubro, deve movimentar R$ 352,37 milhões na economia. Mesmo com a retração no gasto médio, aumentou o desejo de presentear, o que deve levar mais consumidores às lojas em outubro.