Em setembro

Após tarifaço, Campo Grande exporta US$ 15,5 milhões a menos para os EUA

Exportação da Capital caiu 92% em comparação com o mesmo período de 2024

Alison Silva

Alison Silva

12/10/2025 - 15h30
As exportações de Campo Grande para os Estados Unidos caíram 92% em setembro de 2025, registrando apenas US$ 1,41 milhão, uma queda de US$ 15,5 milhões em relação ao mesmo mês de 2024, quando o município havia vendido US$ 16,95 milhões em produtos. Em números gerais, a taxa de arrecadação saiu de R$ 93,5 milhões em setembro de 2024 para apenas R$ 7,8 milhões neste mês. 

O resultado reflete o impacto direto do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, que sanciona exportações brasileiras pelo segundo mês consecutivo, afetando principalmente setores estratégicos como carnes, ferro, açúcar, café, madeira e armas.

Além de Campo Grande, outros municípios sul-mato-grossenses como Ribas do Rio Pardo, Corumbá, Nova Andradina, Bataguassu, Naviraí, Três Lagoas, Anastácio, Cassilândia, Angélica, Ivinhema, Mundo Novo, Paraíso das Águas, Glória de Dourados e Dourados também sofreram com a queda nas exportações. 

De modo geral,  as exportações de Mato Grosso do Sul são impulsionadas principalmente pelo setor de carnes e derivados, com destaque para municípios como Campo Grande, Nova Andradina, Naviraí, Bataguassu, Anastácio, Iguatemi e Itaquiraí, todos com a categoria. 

O açúcar e produtos de confeitaria aparecem em segundo lugar na pauta exportadora, liderados por cidades como Rio Brilhante, Paraíso das Águas, Angélica, Naviraí e Ivinhema. Outro segmento relevante é o de gorduras e óleos animais ou vegetais, com Dourados, Cassilândia e Campo Grande entre os principais polos produtores.

Três Lagoas, referência industrial do Estado, se destaca na exportação de papel, cartão e derivados da celulose, além de máquinas e equipamentos elétricos. Campo Grande, também conta com embarques de preparações alimentícias, produtos hortícolas processados, borracha e instrumentos médico-ópticos.

Ladário exporta pedras preciosas e bijuterias; Paranaíba, veículos e tratores; e Paranhos, caldeiras e máquinas mecânicas.

Cenário

A redução expressiva nas vendas de Campo Grande acompanha um cenário mais amplo no Brasil: as exportações brasileiras para os EUA totalizaram US$ 2,6 bilhões em setembro, 20% a menos que os US$ 3,2 bilhões registrados em 2024, com perdas acentuadas em produtos sensíveis à sobretaxa.

Um balanço realizado pelo Estadão constatou que municípios como Rio de Janeiro (RJ), Confins (MG), Sete Lagoas (MG) e Ribeirão Pires (SP) foram os mais prejudicados. Cerca de 265 cidades que vendiam para os EUA em setembro do ano passado não registraram faturamento neste ano.

Exportações para os Estados Unidos em setembro (Valores em dólar)

Cidade 2024 2025 Variação Variação %
Campo Grande 16.949.789 1.414.924 −15.534.865 -92%
Ribas do Rio Pardo 11.499.825 4.029.903 −7.469.922 -65%
Corumbá 7.443.078 1.506.430 −5.936.648 -80%
Nova Andradina 5.610.030 2.592.153 −3.017.877 -54%
Bataguassu 2.677.540   −2.677.540 -100%
Naviraí 3.608.750 1.134.748 −2.474.002 -69%
Três Lagoas 16.458.000 14.070.000 −2.388.000 -15%
Anastácio 1.435.720 256.746 −1.178.974 -82%
Cassilândia 762.598   −762.598 -100%
Angélica 625.613   −625.613 -100%
Ivinhema 547.445   −547.445 -100%
Mundo Novo 500.263 79.900 −420.363 -84%
Paraíso das Águas 311.089   −311.089 -100%
Glória de Dourados 281.867 147.876 −133.991 -48%
Dourados 5.449   −5.449 -100%
Itaporã 199.209 1.082.667 883.458 443%
Fonte: Comex Stat/MDIC

No recorte por destino, a China continua sendo o principal parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, com US$ 3,76 bilhões exportados entre janeiro e setembro. O país responde por 46,11% das vendas externas do Estado, ligeiramente abaixo dos 47,30% registrados no mesmo período de 2024.

Os Estados Unidos se mantêm como segundo principal destino, embora com redução no valor comprado (de US$ 471 milhões para US$ 426 milhões) e na participação, que caiu de 6,02% para 5,21%.

Com informações de Estadão Conteúdo

*Atualizado para acréscimo de informações

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2306, sábado (11/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/10/2025 08h56

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2306 da Timemania na noite deste sábado, 11 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33,5 milhões.

 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 9 apostas ganhadoras, R$ 29.774,97
  • 5 acertos - 225 apostas ganhadoras, R$ 1.701,42
  • 4 acertos - 4.706 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos - 45.951 apostas ganhadoras, R$ 3,50

 

  • Time do Coração: SAO PAULO /SP - 32.958 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2306 são:

  • 11, 17, 72, 76, 51, 71 e 69 
  • Time do Coração: SAO PAULO /SP

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2307

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2307. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6850, sábado (11/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

12/10/2025 08h48

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6850 da Quina na noite deste sábado, 11 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 746 mil.

 

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 15 apostas ganhadoras, R$ 21.341,57
  • 3 acertos - 1.714 apostas ganhadoras, R$ 177,87
  • 2 acertos - 47.480 apostas ganhadoras, R$ 6,42

 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6850 são:

  • 61, 71, 55, 72 e 34

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6855

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 13 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6855.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

