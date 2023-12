Combustível

Após o corte, o diesel cairá para R$ 3,78 por litro nas refinarias da estatal

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (7) corte de R$ 0,27 por litro no preço médio de venda do diesel em suas refinarias. O movimento reflete a queda das cotações internacionais do petróleo desde o último ajuste, em outubro.

O preço da gasolina não será alterado. Após o corte, o diesel cairá para R$ 3,78 por litro nas refinarias da estatal. Considerando a mistura obrigatória de 12% de biodiesel ao produto vendido nos postos, a empresa estima uma redução de R$ 0,24 por litro para o consumidor final.

"O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior", afirmou a empresa, em comunicado.

No ano, diz a estatal, a queda acumulada do preço do diesel em suas refinarias soma R$ 0,71 por litro.

O mercado já esperava corte no preço este mês, para reduzir os elevados prêmios que a empresa vinha tendo com a venda do combustível, que foi reajustado para cima em outubro. Nas últimas semanas, a Petrobras sofreu forte pressão do MME (Ministério de Minas e Energia).

Na abertura do mercado desta quinta, o preço médio do diesel nas refinarias da estatal estava R$ 0,32 por litro acima da paridade de importação medida pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).

O corte no preço do diesel ajudará o governo a minimizar o efeito inflacionário da retomada da cobrança de impostos federais sobre o combustível, a partir do primeiro dia de 2024. As alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel estão zeradas e voltam a ser cobradas no primeiro dia do próximo ano.

O governo chegou a retomar parcialmente a cobrança em julho, com o objetivo de financiar programa de descontos na compra de veículos, mas a MP que estabeleceu as alíquotas caducou em outubro, zerando novamente as alíquotas.



Assine o Correio do Estado.