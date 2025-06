Apostador sul-mato-grossense acerta os 5 números da Quina de São João e fatura R$ 19 milhões

Aposta da Quina de São João realizada em loteria de Mato Grosso do Sul fatura R$ 19 milhões do prêmio principal - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Uma das apostas vencedoras do concurso especial da Quina de São João deste ano é de um apostador de Mato Grosso do Sul, que ganhou o prêmio de R$ 19.249.775,58.

A aposta do sul-mato-grossense que cravou os cinco números da quina foi feita em Dourados, na unidade Lotérica Boa Sorte. O jogo simples foi feito pelo valor mínimo de R$ 2,50.

O sorteio do concurso 6760 foi feito na noite deste sábado (28). Os números sorteados foram: 12 - 19 - 20 - 34 - 35.

Ao todo 13 apostas venceram o prêmio principal que estava acumulado em R$ 250 milhões, e foi dividido entre os apostadores que acertaram os 5 números, enquanto outros 3.825 apostadores que acertaram 4 números, faturaram R$ 6.229,64 cada cota.

Além do sortudo de Mato Grosso do Sul, os outros vencedores do prêmio principal da Quina de São João são dos municípios de: Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Nova Mutum (MT), João Pessoa (PB), Glória do Goita (PE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu (SP), Penápolis (SP) e São Paulo (SP).

Também tiveram apostas feitas no Mato Grosso do Sul que ganharam o prêmio de R$ 6.229,64 para cada cota, ao acertarem 4 dos 5 números da quina.

Neste rateio 31 apostas de MS foram vencedoras, sendo que 14 foram apostadas em Campo Grande, duas saíram em Três Lagoas, Corumbá, Naviraí e uma aposta nas cidades de: Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Aparecida do Taboado, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul, Sonora e Nova Andradina.

Rateio da Quina de São João

5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 19.249.775,58 cada);

4 acertos - 3.825 apostas ganhadoras (R$ 6.229,64 cada);

3 acertos - 268.918 apostas ganhadoras (R$ 84,38 cada);

2 acertos - 6.311.241 apostas ganhadoras (R$ 3,59 cada);

A loteria registrou uma arrecadação total de R$ 518.239.050,00 neste concurso.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.