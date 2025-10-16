Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

VALE DA CELULOSE

Área de florestas plantadas em MS quase dobra em uma década

Expansão do plantio de eucalipto e aumento nas exportações de celulose transformam Mato Grosso do Sul em um dos maiores polos florestais do Brasil

Tamires Santana

Tamires Santana

16/10/2025 - 09h00
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul se consolida como um dos maiores polos florestais do País. A base desta expansão está no avanço da silvicultura. Conforme dados da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), em 2014 o Estado registrou 833,8 mil hectares de florestas plantadas, enquanto no ano passado o número foi a 1,569 milhão de hectares – uma alta de 88,2%. No mesmo intervalo, MS se tornou referência mundial na produção de celulose.

Ainda segundo um levantamento da Ibá, somente entre 2023 e 2024 a área de florestas plantadas cresceu 15,8% em MS, passando de 1.355.445 hectares para 1.569.931 hectares. Desse total, 99,5% correspondem a eucalipto destinado à indústria de celulose, enquanto o pinus representa apenas 0,5%.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, a perspectiva é de que a área aumente ainda mais nos próximos anos. “Temos uma perspectiva de que até o fim do próximo ano a gente incorpore mais 500 mil hectares, que podem sair da área de pastagem degradada e ir para a celulose”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Segundo ele, o planejamento do governo prevê um horizonte ainda mais ambicioso. “Pensando em alguns projetos futuros, a nossa ideia é que Mato Grosso do Sul chegue a 2,5 milhões de hectares. Então esse é o caminho que nós avaliamos que podemos avançar”, destacou em reportagem já publicada.

Atualmente, MS é o segundo maior produtor, atrás apenas de Minas Gerais que tem 2,283 milhões de hectares de florestas plantadas. Quando considerado o recorte de plantio de árvores de eucalipto, o ranking é o mesmo. Enquanto Minas Gerais lidera com 2,210 milhões de hectares, o Estado tem 1,515 milhão de hectares, conforme o relatório anual da associação que representa o setor.

INDÚSTRIA

A expansão das áreas de eucalipto está diretamente associada ao crescimento da indústria da celulose. Regiões como Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo e Água Clara concentram as maiores áreas de plantio e os principais investimentos, atraindo novas fábricas e impulsionando o desenvolvimento regional.

O governo do Estado reconheceu oficialmente essa concentração com a criação do “Vale da Celulose”, instituído por lei neste ano. O território abrange nove municípios que concentram 87% da produção estadual de celulose e será o foco das políticas públicas voltadas à cadeia produtiva.

 “Esses nove municípios concentram 87% da produção de celulose em Mato Grosso do Sul. O Vale da Celulose já é um território que se tornou referência nacional e internacional em produtividade e inovação e está se constituindo como um cluster da cadeia produtiva do setor florestal e estabelece um novo nível de governança para essa região”, explicou Verruck, ao anunciar a criação do polo.

A presença das gigantes Suzano e Eldorado Brasil em Três Lagoas, somada à nova unidade da Suzano em Ribas do Rio Pardo, considerada a maior fábrica de celulose do mundo, reforça o peso de Mato Grosso do Sul no cenário global do setor.

Além disso, está em construção em Inocência a unidade da Arauco, que deve levar da concorrente o posto de maior fábrica de celulose do mundo. E ainda há a já confirmada unidade da Bracell em Bataguassu. 

A expansão florestal ocorre também em meio a uma política estadual que estimula o uso sustentável do solo e a recuperação de áreas degradadas. A aprovação da nova lei de licenciamento ambiental, que dispensa autorização para o cultivo de florestas plantadas, deve acelerar ainda mais o crescimento.

Uma reportagem do Correio do Estado mostrou que, com a mudança, o Estado pode “quase quadruplicar” sua área de plantio nos próximos anos, com foco em áreas de pastagem degradadas próximas aos polos industriais.

EXPORTAÇÕES

O crescimento da base florestal tem reflexo direto nas exportações. Segundo a Semadesc, entre janeiro e setembro deste ano Mato Grosso do Sul exportou US$ 2,387 bilhões em celulose, um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. Consolidando-se como o principal produto da pauta estadual.

“O bom desempenho da indústria e a expansão da celulose como principal produto da pauta exportadora reforçam a estratégia de diversificação econômica do Estado”, destacou Verruck.

No acumulado até setembro deste ano, a celulose respondeu por 29,22% das exportações de Mato Grosso do Sul, superando a soja (25,58%) e a carne bovina (15,92%). A China segue como o principal destino, absorvendo cerca de 45% das vendas externas.

Em 2024, o produto já havia alcançado valorização de 79,1% frente ao ano anterior, respondendo por 26,6% da pauta total de exportações. Em janeiro deste ano, a celulose manteve o protagonismo, representando 53,3% do valor exportado, com US$ 394,1 milhões em receita.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 294, quarta-feira (15/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/10/2025 09h21

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 294 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 100.236,71 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 12 apostas ganhadoras, (R$ 7.424,94 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 82 apostas ganhadoras, (R$ 1.164,18 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 939 apostas ganhadoras, (R$ 101,66 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 1216 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 9356 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 9305 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 68380 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 294 são:

  •  36 - 09 - 49 - 21 - 03 - 19
  • Trevos sorteados: 4 - 3 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 295

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 295. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6853, quarta-feira (15/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

16/10/2025 09h15

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6853 da Quina na noite desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$3,2 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 3.182.367,71); 
  • 4 acertos - 61 apostas ganhadoras, (R$ 6.251,76 cada); 
  • 3 acertos - 3.649 apostas ganhadoras, (R$ 99,53 cada);
  • 2 acertos - 88.076 apostas ganhadoras, (R$ 4,12 cada). 

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6853 são:

  • 09 - 75 - 07 - 48 - 54

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6854

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6854. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

