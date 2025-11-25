Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ANÁLISE

Arrecadação de MS cresce, mas despesas pressionam contas

Receita alcança R$ 21,8 bilhões, despesas continuam maiores e resultado primário segue negativo, indicando estrutura fiscal mais sensível para 2026

Súzan Benites

Súzan Benites

25/11/2025 - 08h00
A arrecadação de Mato Grosso do Sul avançou ao longo deste ano, mas a folga fiscal do Estado diminuiu e o período de janeiro a outubro terminou com deficit operacional.

Os dados constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na semana passada, e revelam que, apesar do bom desempenho da receita, as despesas cresceram em ritmo semelhante, mas em patamar mais alto.

De janeiro a outubro, o Estado arrecadou R$ 21,843 bilhões, o equivalente a 78,58% da previsão anual atualizada de R$ 27,797 bilhões. No mesmo período, as despesas liquidadas somaram R$ 22,046 bilhões, correspondentes a 74,61% da dotação de R$ 29,547 bilhões autorizada para este ano.

A diferença entre arrecadação e gasto, porém, gerou um deficit operacional de R$ 203,6 milhões, que é coberto com recursos acumulados de anos anteriores e registrado no RREO.

A previsão orçamentária para o ano já projeta essa necessidade de compensação. A diferença entre a receita total prevista e a despesa total autorizada é de R$ 1,75 bilhão, valor considerado deficitário no Orçamento anual.

Isso significa que, mesmo que Mato Grosso do Sul arrecade tudo o que está previsto até dezembro, o Estado ainda terá um desequilíbrio estrutural que será coberto por reservas financeiras remanescentes, prática que confere equilíbrio momentâneo, mas reduz a margem fiscal para exercícios seguintes.

A composição da receita mostra o peso do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que segue sendo a principal fonte de arrecadação estadual e tem sido sustentado pelo desempenho do agronegócio, das exportações e do setor industrial, especialmente proteína animal e vegetal.

O comércio e os serviços também contribuíram para sustentação da arrecadação ao longo deste ano, mantendo fluxo constante de tributos.

As transferências correntes da União complementaram o desempenho, com destaque para fundos de participação e repasses vinculados. Ainda assim, o ritmo de crescimento da receita não foi suficiente para criar folga fiscal significativa, já que a estrutura de gastos obrigatórios permanece elevada.

A expansão das despesas primárias, aquelas necessárias para manter o funcionamento do Estado, como saúde, educação, segurança e previdência, continuou pressionando as contas públicas.

DESPESAS

O relatório mostra que as despesas liquidadas até outubro alcançaram R$ 22,046 bilhões, mantendo tendência de crescimento anual. Entre os fatores que impulsionam essa expansão estão o aumento natural das despesas de custeio, o impacto de reajustes na folha de pagamento, os repasses obrigatórios para municípios e as despesas previdenciárias.

A despesa previdenciária, em particular, é um dos maiores pontos de pressão. Assim como ocorre em diversos estados brasileiros, o número crescente de aposentados e pensionistas, aliado ao ritmo menor de ingresso de novos servidores, amplia a necessidade de aportes para cobrir insuficiências financeiras do sistema.

Essa despesa não pode ser reduzida no curto prazo, o que reforça a rigidez orçamentária e reduz a capacidade de o Estado ajustar seus gastos conforme variações da receita.

O avanço das despesas, mesmo em um ritmo proporcionalmente semelhante ao da receita, mantém o Estado em uma posição com menor margem de manobra. O custo fixo das despesas obrigatórias limita a capacidade de investimento e de expansão de políticas públicas, especialmente em períodos em que a receita não avança de forma excepcional.

O documento publicado no DOE aponta redução da margem de segurança fiscal, percebida principalmente no desempenho do resultado primário, que encerrou o período de janeiro a outubro negativo em R$ 777,1 milhões, acima do limite negativo previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de R$ 366,2 milhões.

O resultado primário é um dos principais indicadores da saúde fiscal, pois mostra se o governo arrecadou o suficiente para pagar as despesas essenciais antes dos juros da dívida.

Quando ele fica negativo, significa que o Estado gastou mais do que entrou no caixa para manter serviços como saúde, educação, segurança e custeio administrativo. Em outras palavras, é um sinal de que a máquina pública opera com menor margem de segurança no curto prazo, mesmo em um contexto de crescimento da receita.

Além disso, conforme já publicado pelo Correio do Estado, o Executivo estadual encara outro problema, que é a redução da arrecadação com o gás natural, que deve fechar o ano com queda de R$ 600 milhões.

TENDÊNCIA

O comportamento confirma a tendência observada ao longo deste ano: a arrecadação evolui, mas não na velocidade necessária para compensar as pressões sobre as despesas obrigatórias. O cenário não significa descontrole fiscal, mas aponta a necessidade de gestão contínua dos gastos obrigatórios e de monitoramento dos indicadores de arrecadação.

Conforme já publicou o Correio do Estado, o governo anunciou corte de gastos para melhorar a saúde fiscal neste ano. Entre essas ações estão a revisão de contratos, o adiamento de novas contratações e a limitação de gastos administrativos, especialmente em áreas de custeio contínuo.

Outras reportagens publicadas também destacaram a determinação da Secretaria de Estado de Fazenda de que todas as pastas priorizassem apenas serviços essenciais, como saúde, educação e segurança, reduzindo despesas não obrigatórias até que a arrecadação demonstrasse maior estabilidade.

Ainda com dois meses a apurar, o desempenho da arrecadação no fim deste ano será determinante para o comportamento das contas em 2026. A arrecadação de novembro e dezembro tende a ser mais forte, impulsionada pelo comércio e por pagamentos concentrados em tributos específicos.

Em geral, o último bimestre melhora o quadro fiscal dos estados, mas dificilmente reverte desequilíbrios acumulados ao longo do ano.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2890, segunda-feira (24/11): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/11/2025 08h28

Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2890 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 900 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 6.902,31)
  • 4 acertos - 408 apostas ganhadoras, (R$ 116,00)
  • 3 acertos - 8.085 apostas ganhadoras, (R$ 2,92)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 3.106,04)
  • 4 acertos - 471 apostas ganhadoras, (R$ 100,48)
  • 3 acertos - 8.114 apostas ganhadoras, (R$ 2,91)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2890 são:

Primeiro sorteio: 16 - 12 - 11 - 23 - 34 - 03 

Segundo sorteio: 27 - 41 - 13 - 25 - 29 - 43

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2891

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2891. O valor da premiação está estimado em R$ 1,1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2853, segunda-feira (24/11): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

25/11/2025 08h26

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2853 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 9 apostas ganhadoras, (R$ 20.549,83)
  • 18 acertos - 75 apostas ganhadoras, (R$ 2.201,76)
  • 17 acertos - 612 apostas ganhadoras, (R$ 188,87)
  • 16 acertos - 3432 apostas ganhadoras, (R$ 33,68)
  • 15 acertos - 17532 apostas ganhadoras, (R$ 6,59)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2853 são:

  • 53 - 37 - 52 - 41 - 90 - 77 - 57 - 73 - 66 - 27 - 68 - 87 - 60 - 71 - 79 - 62 - 43 - 82 - 11 - 95

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2854

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2854. O valor da premiação está estimado em R$ 2,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

