Arrecadação do ISS dispara e 1ª vez supera o IPTU em Campo Grande

Mato Grosso do Sul é o quinto maior produtor de carne bovina do Brasil e o quarto maior no ranking de abates

Os principais frigoríficos de Mato Grosso do Sul acompanharam o movimento nacional e decidiram suspender o fornecimento completo de carne bovina às lojas do grupo Carrefour Brasil, que incluem Atacadão e Sam’s Club. A ação ocorre após a declaração do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, de que a rede na França não venderá mais carne originária do Mercosul, questionando a qualidade e a sustentabilidade dos produtos.

Mato Grosso do Sul é um estratégico na comercialização de carnes tanto no mercado interno quanto no externo. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado tem o quinto maior rebanho do Brasil, com 18,8 milhões de cabeças de gado, e é o quarto maior em abates, com 11% do total nacional, além de ser destaque entre as melhores carnes do mundo.

Por isso, o movimento – que já afeta mais de 150 lojas no Brasil – conta com o apoio de associações do agronegócio estadual como resposta à postura considerada protecionista da empresa francesa.

Entre os frigoríficos que aderiram à interrupção estão JBS, Marfrig e Masterboi. Conforme reportagem publicada pelo O Estado de São Paulo, somente a Friboi, marca de carnes bovinas da JBS, responde por 80% do volume fornecido ao grupo de origem francesa. Na rede Atacadão, o fornecimento da marca chega a 100%.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado de Mato Grosso do Sul (Sicadems), Sérgio Capuci, disse em entrevista ao Correio do Estado que, apesar de não haver números concretos sobre a representatividade do volume de vendas ao grupo francês no Estado, é importante que os frigoríficos se posicionem.

“Atacadão e o Carrefour vão sentir os efeitos, porque os grandes frigoríficos não estão entregando mercadoria para eles”, comenta. Segundo Capuci, o que vai acontecer é que o consumidor vai migrar para outros estabelecimentos.

“Você vai sair para comprar um quilo de carne, se você não achar no Carrefour, Atacadão, você vai em outro mercado. Simplesmente. Esse volume que ia para eles vai para outros grupos. A demanda vai continuar”, ressalta.

O frigorífico JBS não vai se pronunciar sobre o boicote ao grupo Carrefour Brasil. Conforme apurou o Correio do Estado com fontes ligadas aos frigoríficos do grupo J&F, a operação de entrega às marcas Carrefour, Atacadão, Sam’s Club e Walmart foram suspensas desde o fim de semana passado em todo o País.

PRODUTORES

O presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai, reitera que os produtores rurais do Estado acompanham os desdobramentos desde a quarta-feira, repudiando a fala do CEO francês.

“Apoiamos a atitude dos frigoríficos que desde sexta-feira suspenderam a entrega de carne para o grupo no Brasil. Como disse o ministro da Agricultura [Carlos Fávaro]: se essa carne não serve para a França, então ela também não serve para o Carrefour Brasil”, pontuou.

Bumlai explica que a suspensão de fornecimento de carne para o grupo não deve impactar o setor. “O impacto é zero, porém, a fala política, ideológica, precisamos sim rebater de uma forma enérgica, para que isso não se propague. É preciso que se respeite a carne brasileira, que é produzida de uma das formas mais rigorosas, tanto na questão ambiental quanto sanitária”, disse o presidente da Acrissul.

Para o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS), Paulo Matos, enquanto não houver uma retratação, a pressão será válida e deve continuar.

“É para a gente reforçar a importância da gente se impor como potência do mercado da proteína. Nós alimentamos mais de um bilhão de pessoas no mundo, com a melhor qualidade, cumprindo todas as exigências legais e sanitárias”, completa.



Bumlai ainda reitera a necessidade de repudiar e esperar que haja uma retratação por parte do Carrefour.

“É isso que estamos esperando com todo o movimento, não só dos produtores, mas dos frigoríficos, da cadeia em geral, para que haja um posicionamento em relação a essa fala”, reforça.

ACORDO

A principal motivação para as declarações do CEO francês e o boicote à produção do Mercosul é que os produtores rurais da Europa são contra o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O receio é de que os produtos agrícolas e pecuários sul-americanos fiquem mais baratos no bloco.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse na manhã de ontem que se sente “feliz” com a reação de frigoríficos brasileiros em suspender o fornecimento de carne ao grupo.

“Não é pelo boicote econômico. O problema é a forma com que o CEO do Carrefour tratou, o primeiro parágrafo da carta, da manifestação dele, que fala com relação à qualidade sanitária das carnes brasileiras, que é inadmissível falar”, afirmou em entrevista à GloboNews.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, corroborou que a ação reflete um posicionamento dos produtores europeus contra o acordo.

“Eles vêm há um tempo sendo contra a assinatura desse acordo. Então eu, a minha avaliação, é que esse acordo realmente não avança por causa da pressão dos agricultores europeus, especialmente os agricultores franceses, que têm feito uma série de protestos”, relata o secretário ao Correio do Estado.

Em nota, o Carrefour Brasil disse lamentar a atual situação e que confia plenamente no setor agropecuário brasileiro: “Reiteramos nosso compromisso com o País, o respeito ao consumidor e a transparência em todas as etapas deste processo. Seguiremos trabalhando para resolver essa situação da melhor forma possível, sempre com o objetivo de atender com qualidade e excelência aos nossos clientes.”

REPERCUSSÃO

A senadora Tereza Cristina (PP) se manifestou em seu perfil no Instagram, reafirmando que o Brasil é um grande produtor de alimentos de qualidade para o mundo: “Nós produzimos com sustentabilidade, excelência e preço. Seguimos protocolos sanitários rigorosos, garantindo a segurança e a confiança nos nossos produtos”.

Ainda segundo a parlamentar, que é ex-ministra da Agricultura, passou da hora do Brasil se posicionar com os seus produtos agropecuários. “Está na hora de sermos respeitados lá fora”, concluiu.

Como publicado pelo Correio do Estado na edição do dia 22/11, a ação trouxe indignação para toda a cadeia produtiva, dos pecuaristas aos governantes de todo o Brasil.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) afirmou que é um “absurdo” a declaração e o boicote à carne nacional: “Esse é o tipo de coisa que a gente quer combater, esses absurdos comerciais que transportam a relação para algo negativo”.

Verruck também destacou que a decisão foi totalmente política, demonstrando uma ação privada de um determinado grupo e estabelecendo restrições comerciais ao Brasil.

“É uma decisão individual que pode gerar [um efeito dominó para] que outras empresas também façam o mesmo, para proteger o mercado europeu. Mas ela é totalmente descabida sob o ponto de vista das relações comerciais e diplomáticas entre os países”, afirmou.

EXPORTAÇÕES

Atualmente, a carne bovina é o terceiro produto da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul e representa 11% de tudo que o Estado envia para outros países.

Conforme os dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), de janeiro a outubro, foram enviadas 215,8 mil toneladas de carne bovina do Estado para o exterior – uma alta de 38,3%, ante as 156 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2023.

No comparativo do volume negociado no período, a variação é de 37,3%, considerando que neste ano o volume negociado chegou a US$ 1,014 bilhão, enquanto em nove meses de 2023 foram negociados US$ 738 milhões.



