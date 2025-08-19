Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

EM MS

Arroba do gado deve chegar a R$ 350 nas próximas semanas

Escassez de oferta, custos de produção e retomada das exportações sustentam previsão otimista para o setor; para o consumidor, a expectativa também é de alta

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

19/08/2025 - 08h30
A pecuária de corte de Mato Grosso do Sul atravessa um momento de valorização. O mercado físico e os contratos futuros indicam um movimento de alta, que pode levar a arroba do boi gordo a R$ 350 já nas próximas semanas, segundo projeção do presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Guilherme Bumlai. A previsão representa a consolidação de um ciclo de recuperação após anos de pressão nos preços.

 “[O preço de] R$ 350 é possível. Estamos vendo o mercado se movimentar com muita firmeza, tanto nos contratos futuros como nas negociações de balcão. Isso demonstra que a pecuária está retomando seu fôlego, depois de um período de pressão nos preços”, afirmou Bumlai em entrevista a uma rádio local.

O otimismo do setor encontra respaldo nos números mais recentes. Conforme os dados da Granos Corretora, a arroba do boi gordo fechou ontem a R$ 305,35 no preço livre de Funrural, alcançando R$ 310 nos contratos com o imposto. O patamar é próximo ao registrado em São Paulo, tradicional referência nacional, onde negócios chegaram a R$ 320.

Além do mercado físico, os contratos negociados na B3 confirmam a tendência de alta. Para contratos em janeiro de 2026, o boi gordo já é negociado a R$ 330 e em fevereiro, a R$ 333,10, consolidando a expectativa de que os valores sigam em trajetória ascendente.

A combinação de oferta restrita, custos elevados de produção e aumento da demanda interna e externa cria o ambiente favorável para que a arroba alcance a marca de R$ 350, o que seria inédito em Mato Grosso do Sul.

Um dos principais fatores que explicam a escalada é a baixa oferta de animais prontos para o abate. Nos últimos anos, o pecuarista segurou fêmeas no rebanho para recomposição, o que reduziu o volume de bois disponíveis no mercado.

O atraso nas chuvas em parte do Estado e os custos de engorda em confinamento, impactados pelo preço do milho e da soja, também contribuíram para limitar a disponibilidade.

Segundo Bumlai, esse cenário fortalece o poder de negociação do produtor. “Estamos em plena entressafra, e o pecuarista, neste momento, tem mais poder de negociação. A indústria frigorífica precisa manter o ritmo, e a escassez de oferta naturalmente puxa os preços para cima”, explicou.

EXPORTAÇÕES

No cenário externo, o setor também se beneficia da retomada das exportações para a China, maior comprador da carne sul-mato-grossense. O país responde por mais de 50% dos embarques de bovinos do Brasil e voltou a elevar sua participação, após ajustes sanitários e negociações bilaterais.

Além da China, mercados do Oriente Médio e da América do Sul também ampliaram compras recentemente.

Esse quadro de demanda aquecida, somado à oferta curta, cria um ambiente propício para a valorização acelerada da arroba. O pecuarista ainda relembrou o impacto do tarifaço, quando os frigoríficos de MS resolveram rapidamente o problema, redirecionando a carne que iria para os EUA a outros mercados.

“O impacto do tarifaço dos Estados Unidos foi usado como desculpa pela indústria frigorífica para derrubar o preço da arroba. E quem pagou a conta foi o produtor rural. Baixaram a arroba de R$ 320 para R$ 290 da noite para o dia. Não houve razão técnica. Foi puro oportunismo”, declarou.

Ainda de acordo com o representante dos pecuaristas, há a abertura de um novo mercado promissor, o japonês. “Estamos em conversas avançadas. Acreditamos que, nos próximos meses, a carne brasileira começa a ser exportada ao Japão. É um novo mercado estratégico e promissor”, disse Bumlai.

O titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, havia adiantado que havia a possibilidade de as indústrias acessarem novos mercados, em decorrência do novo status de MS de livre de aftosa sem vacinação.

“Isso é um fator extremamente positivo porque vários mercados que a gente não acessava até então podem ser acessados agora exatamente em função dessa restrição americana”.

A carne bovina é o terceiro produto da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul, com mais de US$ 925 milhões em volume de negócios realizados somente de janeiro a julho.

CONSUMIDOR

Conforme adiantou o Correio do Estado, na edição do dia 1º de agosto, mesmo com a queda de até 7% no valor da arroba do boi em Mato Grosso do Sul, a carne bovina vendida ao consumidor final não seguiu a mesma tendência.

Em Campo Grande, levantamento feito pela reportagem mostra que, entre maio e julho deste ano, os preços médios de cortes populares e nobres se mantiveram estáveis, com algumas altas discretas.

A arroba do boi gordo chegou a recuar 6% ou R$ 17,65, saindo de R$ 303,30, no dia 7 de julho – antes do anúncio de Donald Trump –, e chegando a R$ 285,65, no dia 21 de julho, conforme dados da Granos Corretora. No comparativo com o dia 27 de junho, quando a arroba era negociada a R$ 307,20, a queda chegou a R$ 21,55 (7%).

A retração foi impulsionada pela incerteza gerada com o anúncio do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que aplicou uma sobretaxa de 40% sobre os 10% já existentes nas importações de carne bovina brasileira. No entanto, essa baixa no valor pago ao pecuarista não foi repassada ao consumidor campo-grandense.

Com a possibilidade de a arroba chegar a R$ 350, a tendência é de que os cortes bovinos subam ainda mais, pressionando o orçamento das famílias.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2848, segunda-feira (18/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/08/2025 09h50

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2848 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,7 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras R$ 5.256,21
  • 4 acertos - 739 apostas ganhadoras R$ 121,93
  • 3 acertos - 12.505 apostas ganhadoras R$ 3,60

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 20 apostas ganhadoras R$ 3.547,94
  • 4 acertos - 697 apostas ganhadoras R$ 129,27
  • 3 acertos - 14.067 apostas ganhadoras R$ 3,20

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2848 são:

Primeiro sorteio

  • 35 - 36 - 30 - 38 - 31 - 08

Segundo sorteio

  • 14 - 21 - 10 - 38 - 50 - 24

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2849

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2849. O valor da premiação está estimado em R$ 4 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 734, segunda-feira (18/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

19/08/2025 09h40

Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 734 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 18 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 591,82)
  • 4 acertos - 414 apostas ganhadoras, (R$ 57,18)
  • 3 acertos - 4.012 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 734 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 8
  • Coluna 3: 5
  • Coluna 4: 7
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 9
  • Coluna 7: 8

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 735

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 735. O valor da premiação está estimado em R$ 300 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

