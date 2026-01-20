Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

Até junho, Petrobras receberá parte das encomendas para ampliar frota, diz Magda

Segundo a presidente Magda Chambriard, mais nove embarcações estão sendo estudadas para entrar em licitação, além de seis a oito novas plataformas de petróleo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/01/2026 - 19h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou que até junho deste ano a estatal já vai receber parte das encomendas para ampliar sua frota, o que não ocorria há 10 anos. No estaleiro da Ecovix, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a executiva participou ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da contratação de mais embarcações.

Segundo ela, mais nove embarcações estão sendo estudadas para entrar em licitação, além de seis a oito novas plataformas de petróleo.

"O primeiro navio vai ser entregue já no primeiro semestre deste ano, e a seguir dele virão todos os outros. O porte dessa demanda que mereceu de nós o nome de Programa Mar Aberto é de tal grandiosidade que nos espanta muito pensar que mesmo com todo esse potencial a Petrobras ficou 10 anos sem encomendar um único navio no Brasil", afirmou Magda.

Ela informou que além das encomendas ao Ecovix, que abrange gaseiros e navios do tipo Handy (graneleiros), estão sendo beneficiados pelas encomendas da empresa estaleiros do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e em breve na Bahia e no Amazonas. Ao todo, a Petrobras já encomendou 48 embarcações pelo programa.

"O Amazonas foi a novidade que nós estamos apresentando aqui hoje. Eu queria que o presidente Lula tivesse ficado curioso quando eu falei do Amazonas, mas o Bacci se antecipou", disse durante discurso para uma plateia de trabalhadores do estaleiro

Segundo ela, com a reativação da indústria naval pelo governo, o número de empregos no setor naval subiu de 18 mil em 2022 para 50 mil no final do ano passado.

Ao final do discurso, Magda anunciou que até o segundo semestre deste ano, a Petrobras vai entregar a primeira biorrefinaria do Brasil, após investimentos de R$ 6 bilhões na Refinaria Riograndense, localizada também no município de Rio Grande.

"Se a gente pegar todas as refinarias do mundo e elencar as nossas refinarias com os nossos investimentos em ampliação e manutenção que vem sendo feito, nós estamos no topo de tecnologia e de eficiência em termos de todas as refinarias do mundo.", disse Magda.

 

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6932, terça-feira (20/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/01/2026 20h06

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6932 da Quina na noite desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6932 são:

  • 76 - 28 - 65 - 71 - 33

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6933

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6933. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3592, terça-feira (20/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

20/01/2026 20h04

Compartilhar
Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3592 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões.

Os números da Lotofácil 3592 são:

  • 05 - 18 - 25 - 17 - 12 - 21 - 20 - 01 - 13 - 09 - 22 - 23 - 04 - 06 - 07

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3593

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 21 de janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3593. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 19 e 25 de janeiro. Oportunidades e atitudes com clareza.

2

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Após alterações, veja o que mudou no carnê do IPTU

3

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande
Previdência

/ 1 dia

Valor extra da contribuição previdenciária será devolvido a servidores de Campo Grande

4

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Governo estuda retomar escolas "emprestadas" às prefeituras

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6931, segunda-feira (19/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?