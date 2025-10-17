Bilhete de Campo Grande fatura meio milhão na Loteria Federal

Para os mais supersticiosos que buscam uma possível "maré de sorte", esse bilhete, conforme detalhado no portal Loterias Caixa, saiu da Loterica Trevo Hiroy - Reprodução/internet

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Entre as doze modalidades de apostas oferecidas, e das cinco que foram sorteadas na última quarta-feira (15) pelas loterias da Caixa, um apostador de Campo Grande faturou o prêmio máximo da Federal e saiu com meio milhão no bolso para garantir o final de semana.

O prêmio em questão saiu da extração 06009-7 da Loteria Federal na noite de quarta-feira, que ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nessa modalidade, há premiação para cinco bilhetes, com prêmios que variam entre R$ 20.363,00 e meio milhão de reais.

Enquanto dois bilhetes de São Paulo levaram o segundo e quinto prêmios, faturando 35 mil reais e R$ 20.363,00 para as cidades de Várzea Paulista e Campinas.

Enquanto dois bilhetes de São Paulo levaram o segundo e quinto prêmios, faturando 35 mil reais e R$20.363,00 para as cidades de Várzea Paulista e Campinas respectivamente, a extração ainda premiou um apostador em São Luis (MA) com R$30 mil e outra de Careacu (MG) com vinte e cinco mil reais.

Já o prêmio máximo dessa extração ficou para um campo-grandense, que fatura R$500 mil e já pode passar o final de semana com o dinheiro no bolso.

Para os mais supersticiosos que buscam uma possível "maré de sorte", esse bilhete, conforme detalhado no portal Loterias Caixa, saiu da Loterica Trevo Hiroy, que fica localizada no número 381 da rua Dolores, no bairro Vila Alba na Capital e o resultado você confere no portal da Loteria Federal da Caixa (CLICANDO AQUI).

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;

Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado