Economia

"SAIIUU!!"

Bilhete de Campo Grande fatura meio milhão na Loteria Federal

Apostador campo-grandense levou a melhor entre os cinco premiados na extração 06009-7

Da redação

Da redação

17/10/2025 - 08h43
Entre as doze modalidades de apostas oferecidas, e das cinco que foram sorteadas na última quarta-feira (15) pelas loterias da Caixa, um apostador de Campo Grande faturou o prêmio máximo da Federal e saiu com meio milhão no bolso para garantir o final de semana. 

O prêmio em questão saiu da extração 06009-7 da Loteria Federal na noite de quarta-feira, que ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. 

Nessa modalidade, há premiação para cinco bilhetes, com prêmios que variam entre R$ 20.363,00 e meio milhão de reais. 

Enquanto dois bilhetes de São Paulo levaram o segundo e quinto prêmios, faturando 35 mil reais e R$ 20.363,00 para as cidades de Várzea Paulista e Campinas. 

Enquanto dois bilhetes de São Paulo levaram o segundo e quinto prêmios, faturando 35 mil reais e R$20.363,00 para as cidades de Várzea Paulista e Campinas respectivamente, a extração ainda premiou um apostador em São Luis (MA) com R$30 mil e outra de Careacu (MG) com vinte e cinco mil reais. 

Já o prêmio máximo dessa extração ficou para um campo-grandense, que fatura R$500 mil e já pode passar o final de semana com o dinheiro no bolso. 

Para os mais supersticiosos que buscam uma possível "maré de sorte", esse bilhete, conforme detalhado no portal Loterias Caixa, saiu da Loterica Trevo Hiroy, que fica localizada no número 381 da rua Dolores, no bairro Vila Alba na Capital e o resultado você confere no portal da Loteria Federal da Caixa (CLICANDO AQUI). 

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

 

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2308, quinta-feira (16/10): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/10/2025 08h28

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2308 da Timemania na noite desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 35,5 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 13 apostas ganhadoras, (R$ 24.708,29)
  • 5 acertos - 320 apostas ganhadoras, (R$ 1.433,96)
  • 4 acertos - 6.120 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 58.087 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: ABC /RN - 21.588 apostas ganhadoras, R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2308 são:

  • 23 - 08 - 07 - 39 - 73 - 62 - 04
  • Time do Coração: ABC (RN)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2310

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2310. O valor da premiação está estimado em R$ 36 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1129, quinta-feira (16/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/10/2025 08h26

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1129 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 3.734,86)
  • 5 acertos - 3.592 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 44.916 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Julho - 114.908 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1129 são:

  • 16 - 05 - 07 - 10 - 04 - 25 - 31
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1130

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1130. O valor da premiação está estimado em R$ 3,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

