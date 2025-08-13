Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Economia

BNDES aprova R$ 205 milhões em crédito do Plano Safra 2025/26 para o Mato Grosso do Sul

Em todo país, crédito aprovado no Plano atingiu R$ 10 bi. Maior parte dos recursos foi para investimentos em instalações e máquinas.

Karina Varjão

Karina Varjão

13/08/2025 - 15h31
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública federal brasileira, vinculada ao Ministério da Economia, que atua como principal instrumento de execução da política de investimentos do Governo Federal. 

Para Mato Grosso do Sul, o BNDES alcançou R$205 milhões de aprovações de crédito do Plano Safra 2025/26. 

Em todo o país, o volume aprovado chegou a R$10 bilhões. Grande parte destes recursos foi para investimento em instalações e máquinas, R$7,3 bilhões. 

Para os agricultores familiares, micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas, foram aprovados 9,1 bilhões. Os recursos começaram a ser disponibilizados em 17 de julho. 

A aprovação envolveu recursos equalizados dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF) - como o Pronaf, o Pronamp, o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) e o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) - e do BNDES Crédito Rural, que foi de R$ 812 milhões. 

Foram recebidas 39 mil operações, sendo 24 mil para investimento, por meio de 24 agentes financeiros credenciados, em mais de 20 linhas de financiamento. Cerca de 70% dos recursos foram operados por bancos cooperativos e cooperativas de crédito, num total de R$6,9 bilhões. 

Essa forma de operação, através de instituições parceiras, facilita uma descentralização na distribuição dos recursos por todo o país, atingindo 93% dos municípios brasileiros, tornando mais fácil o desenvolvimento e a execução da política pública de apoio ao setor.

"Esse desempenho mostra a alta demanda por recursos e a capacidade do BNDES em atender, com agilidade e eficiência, este setor que é um dos principais motores do desenvolvimento econômico. Em 2025, sob orientação do presidente Lula, o orçamento disponibilizado para o BNDES no Plano Safra foi o maior registrado, um total de R$70 bilhões. São recursos que atendem grandes e pequenos agricultores e mostram o nosso compromisso com o setor agropecuário sustentável e inovador. Dos R$10 bilhões aprovados até agora, cerca de R$3,3 bilhões foram para a agricultura familiar”, afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. 

70 bilhões em recursos

No Plano Safra 2025/2026, o BNDES vai disponibilizar R$70 bilhões para financiar investimentos da agricultura brasileira, entre o dia 01 de julho de 2025 e 30 de junho de 2026. O valor é o maior já disponibilizado pelo Banco ao setor agropecuário, sendo 5% acima do valor do Plano Safra do último biênio e 180 % maior que o disponibilizado pelo BNDES no Plano Safra 22/23.

Ao todo, serão R$39,7 bilhões em recursos equalizáveis que poderão ser acessados por meio de Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF), 19% a mais em relação ao ano anterior. Tais programas contam com prazos, taxas e orçamentos determinados. 

Destes, serão R$26,3 bilhões para médios e grandes produtores da agricultura empresarial, com taxas de juros entre 8,5% e 14% ao ano, e R$13,4 bilhões para pequenos produtores da agricultura familiar, com juros entre 0,5% e 8% ao ano.

Já para a aricultura empresarial, os recursos serão oferecidos por meio de 9 programas, entre eles, Moderfrota, Pronamp, Renovagro, Inovagro, Proirriga, Prodecoop e PCA; e para a agricultura familiar, o BNDES opera com diferentes linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

No Plano Safra 2025/2026, serão destinados R$13,4 bilhões para o Pronaf, aumento de 9% em relação ao montante operado pelo BNDES no Plano Safra passado.

Plano Safra

O Plano Safra é um programa anual do Governo Federal que direciona recursos financeiros a fim de apoiar a produção agropecuária através de um crédito rural, com condições especiais de juros, prazos e garantias. 

Tem o objetivo de alavancar a atividade agropecuária no país, atendendo desde pequenos produtores até grandes empreendimentos. 

No início do mês de julho, o presidente Lula anunciou o valor de R$516,2 bilhões para financiamento da agricultura e pecuária empresarial no País, que apoia grandes e médios produtores rurais. O valor é R$8 bilhões maior com relação à safra do ano passado. 

Do total disponibilizado neste Plano Safra, R$414,7 bilhões serão para custeio e comercialização, com taxas de juros de 10% ao ano para os produtores do Pronamp e de 14% ao ano para os demais produtores; e R$101,5 bilhões para investimentos, com taxas de juros que variam entre 8,5% ao ano e 13,5% ao ano. 


 

LOTERIA

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2280, terça-feira (12/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/08/2025 09h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2280 da Timemania na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 35.237,80)
  • 5 acertos - 185 apostas ganhadoras, (R$ 1.360,53)
  • 4 acertos - 3.540 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 31.572 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)
  • Time do Coração: CAXIAS /RS - 7.600 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2280 são:

  • 18 - 75 - 24 - 27 - 43 - 21 - 03
  • Time do coração: 23 - Caxias/RS

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2285

Com0o a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2285. O valor da premiação está estimado em R$ 15,5 milhões

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1101, terça-feira (11/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/08/2025 08h50

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1101 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 12 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão. 

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 479.239,890)
  • 6 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 3.063,49)
  • 5 acertos - 1.833 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 23.886 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)
  • Mês da Sorte: Abril - 76.102 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1101 são:

  • 03 - 24 - 14 - 22 - 19 - 13 - 26
  • Mês da sorte: 04 - Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1102

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 14 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1102. O valor da premiação está estimado em R$150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 1 dia

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

2

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco
Investimento bilionário

/ 11 horas

Calote em megafábrica de celulose se repete em MS, agora em obra da Arauco

3

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS
RASTRO CIRÚRGICO

/ 1 dia

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

4

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande
câmara municipal

/ 1 dia

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual