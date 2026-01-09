BNDES já investiu R$ 263 milhões em 86 projetos de inovação em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou, desde janeiro de 2023, um total de R$ 263 milhões em 86 projetos de inovação em Mato Grosso do Sul através do programa Mais Inovação.

Desse total, quase R$ 100 milhões (R$ 99,78 mi) foram destinados a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), responsáveis por 69 operações de inovação.

Dividido por anos, em 2023, o Banco aprovou um total de R$ 11,9 milhões em 6 operações. O investimento aumentou para R$ 71,72 milhões em 2024, em 34 operações.

Em 2025, o valor saltou para R$ 179,61 milhões, em 465 operações, divididas em cinco missões: agro, saúde, infra, digital e descarbonização.

Em todo o Centro-Oeste, o valor dos recursos aprovados no programa desde 2023 chegou a R$ 1,48 bilhão, investidos em 390 operações.

A nível nacional, o BNDES já aprovou R$ 21,95 bilhões em crédito, distribuídos em 4.653 operações, beneficiando projetos voltados à difusão tecnológica (indústria 4.0), inovação e digitalização, gerando mais de 28 mil empregos.

Nova plataforma

Nesta sexta-feira, o BNDES lançou uma nova plataforma de acompanhamento do programa Mais Inovação, que reúne informações sobre todas as aprovações de crédito realizadas pelo Banco no programa desde 2023.

As informações são divididas por regiões, estados e nacional, com dados por setor (agropecuária, comércio e serviços, indústria e infraestrutura), missão e avanços na difusão tecnológica e inovação e digitalização.

A plataforma pode ser acessada clicando aqui.

Nacional

Dos 4.653 projetos aprovados do Brasil, estão incluídos a construção e modernização de laboratórios ou centros de P&D, totalizando quase 200 mil m² de área, com 5.248 profissionais dedicados.

Além disso, estão sendo construídas 14 plantas industriais pioneiras no País.

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a indústria brasileira precisa ser inovadora para que possa ser competitiva, além de incorporar e desenvolver novas tecnologias.

“Com a política industrial do presidente Lula, o BNDES está contribuindo com o desenvolvimento, no Brasil, de novos medicamentos, serviços e vacinas na área da saúde, além de apoiar 20 novos softwares com uso inovador de inteligência artificial. Com a plataforma, o Banco reafirma a transparência como um de seus valores centrais e permite que a sociedade acompanhe os investimentos realizados e seus resultados esperados em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país”.

Do valor total aprovado no programa Mais Inovação, 41,63% foram voltados a projetos de digitalização. Outros 18,3% foram para a saúde e 14,62% para infraestrutura e mobilidade sustentável.

Para a economia e descarbonização foram 12,62% dos recursos, 10,53% para a agroindústria e 2,29% para a indústria da defesa.

As micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por 71,3% das operações aprovadas no Brasil (3.319), totalizando R$ 4,07 bilhões, incluindo a aquisição de 81,196 equipamentos da indústria 4.0, que representam a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, como a inteligência artificial, na produção.



