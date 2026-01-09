Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Investimento

BNDES já investiu R$ 263 milhões em 86 projetos de inovação em MS

Em todo o Brasil, o programa Mais Inovação já aprovou mais de R$ 21 bilhões em crédito para operações

Karina Varjão

Karina Varjão

09/01/2026 - 15h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou, desde janeiro de 2023, um total de R$ 263 milhões em 86 projetos de inovação em Mato Grosso do Sul através do programa Mais Inovação. 

Desse total, quase R$ 100 milhões (R$ 99,78 mi) foram destinados a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), responsáveis por 69 operações de inovação. 

Dividido por anos, em 2023, o Banco aprovou um total de R$ 11,9 milhões em 6 operações. O investimento aumentou para R$ 71,72 milhões em 2024, em 34 operações.

Em 2025, o valor saltou para R$ 179,61 milhões, em 465 operações, divididas em cinco missões: agro, saúde, infra, digital e descarbonização. 

Em todo o Centro-Oeste, o valor dos recursos aprovados no programa desde 2023 chegou a R$ 1,48 bilhão, investidos em 390 operações. 

A nível nacional, o BNDES já aprovou R$ 21,95 bilhões em crédito, distribuídos em 4.653 operações, beneficiando projetos voltados à difusão tecnológica (indústria 4.0), inovação e digitalização, gerando mais de 28 mil empregos. 

Nova plataforma 

Nesta sexta-feira, o BNDES lançou uma nova plataforma de acompanhamento do programa Mais Inovação, que reúne informações sobre todas as aprovações de crédito realizadas pelo Banco no programa desde 2023. 

As informações são divididas por regiões, estados e nacional, com dados por setor (agropecuária, comércio e serviços, indústria e infraestrutura), missão e avanços na difusão tecnológica e inovação e digitalização. 

A plataforma pode ser acessada clicando aqui. 

Nacional

Dos 4.653 projetos aprovados do Brasil, estão incluídos a construção e modernização de laboratórios ou centros de P&D, totalizando quase 200 mil m² de área, com 5.248 profissionais dedicados. 

Além disso, estão sendo construídas 14 plantas industriais pioneiras no País. 

Para o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a indústria brasileira precisa ser inovadora para que possa ser competitiva, além de incorporar e desenvolver novas tecnologias. 

“Com a política industrial do presidente Lula, o BNDES está contribuindo com o desenvolvimento, no Brasil, de novos medicamentos, serviços e vacinas na área da saúde, além de apoiar 20 novos softwares com uso inovador de inteligência artificial. Com a plataforma, o Banco reafirma a transparência como um de seus valores centrais e permite que a sociedade acompanhe os investimentos realizados e seus resultados esperados em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país”. 

Do valor total aprovado no programa Mais Inovação, 41,63% foram voltados a projetos de digitalização. Outros 18,3% foram para a saúde e 14,62% para infraestrutura e mobilidade sustentável. 

Para a economia e descarbonização foram 12,62% dos recursos, 10,53% para a agroindústria e 2,29% para a indústria da defesa. 

As micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por 71,3% das operações aprovadas no Brasil (3.319), totalizando R$ 4,07 bilhões, incluindo a aquisição de 81,196 equipamentos da indústria 4.0, que representam a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, como a inteligência artificial, na produção. 

 


 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1161, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/01/2026 08h30

Compartilhar
Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1161 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 32 apostas ganhadoras, (R$ 2.902,67)
  • 5 acertos - 1.149 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 14.789 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • JULHO - 41.558 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1161 são:

  • 05 - 03 - 22 - 15 - 26 - 06 - 23
  • Mês da sorte: 07 - julho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1162

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 10 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1162. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2340, quinta-feira (08/01): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/01/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2340 da Timemania na noite desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 30.482,77)
  • 5 acertos - 109 apostas ganhadoras, (R$ 1.198,53)
  • 4 acertos - 1.758 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 14.913 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • JUVENTUDE /RS - 3.538 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2340 são:

  • 22 - 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66 
  • Time do Coração:  Juventude (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2345

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 10 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2345. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 2 dias

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3581, de quarta-feira (07/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3581, de quarta-feira (07/01): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 318, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 318, quarta-feira (07/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 18 horas

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026