Bolão do interior de MS leva mais de R$ 280 mil

Uma aposta sortuda de Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, embolsou mais de R$ 280 mil no sorteio da loteria da Mega-Sena, válida pelo concurso 2963. O prêmio principal não teve ganhadores e está acumulado em R$ 63 milhões.

A aposta ganhadora foi um bolão feito presencialmente, com nove números escolhidos divididos em seis cotas. Com cinco acertos dos seis números sorteados, o bolão garantiu R$ 281.354,88, e outras 30 apostas que também acertaram cinco números levaram R$ 70.338,73, e outras R$ 140.677,40.

Outras 2.684 apostas tiveram o número mínimo de acertos e levaram R$ 1.339,13. Os números sorteados no concurso 2963 da Mega-Sena, no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06.

Além do prêmio do concurso da Mega-Sena, outras seis apostas de Mato Grosso do Sul em outras loterias também tiveram acertos e embolsaram valores de R$ 12 mil e R$ 3 mil.

No concurso 6934 da Quina uma aposta de Campo Grande teve seis acertos e levou R$ 12.358,80. Já na Lotofácil, cinco apostas tiveram 14 acertos, uma em Aquidauana, três em Campo Grande, e uma em Três Lagoas. A aposta de Campo Grande, da lotérica Praça da Sorte II ganhou R$ 3.587,64, as demais levaram o valor de R$ 1.793,84.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2965

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2965. O valor da premiação está estimado em R$ 63 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

