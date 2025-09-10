Bolão leva R$ 102 mil na Mega-Sena em Campo Grande - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Na capital sul-mato-grossense, um bolão com três cotas, no concurso 2912 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (9), em uma aposta com oito números, faturou R$ 102.148,50.

Outros 35 apostadores acertaram a quina e levaram uma fatia do prêmio.

Em Campo Grande, o jogo foi feito na Loteria Tiradentes, que fica na rua Marques de Pombal, no bairro Tiradentes.

Ninguém acertou os seis números e o prêmio acumulou para R$ 55 milhões. O próximo sorteio ocorre na quinta-feira (10), a partir das 20 horas, pelo concurso 2912.

Números sorteados

Com a extração feita no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Mega-Sena desta terça-feira (9) sorteou os seguintes números:

59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25

Próximo sorteio: Mega-Sena 2913

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 10 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2913. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

