A partir desta segunda-feira (18) se inicia o calendário de pagamentos de setembro do Bolsa Família, que irá repassar R$ 149 milhões para 212,8 mil famílias em Mato Grosso do Sul.

Conforme o governo federal, o valor médio recebido no Estado é de R$ 702,11.

O cronograma de pagamento nos 79 municípios sul-mato-grossenses segue até o dia 29 de setembro, com base no final do Número de Identificação Social (NIS).

Campo Grande é o município com maior número de contemplados, sendo 59,7 mil famílias, com investimento de R$ 41,1 milhões e repasse médio de R$ 690,14.

Na sequência do ranking de cidades com mais famílias beneficiárias aparecem Dourados (14 mil), Corumbá (10,1 mil), Ponta Porã (9,3 mil) e Três Lagoas (7,1 mil).

Com relação ao município com maior valor médio de repasse no Mato Grosso do Sul, no mês de setembro é Paranhos, com média de R$ 836,36 por fa ília, seguido por Ladário, com R$ 754,27 e Japorã, com R$ 752,66.

O Benefício Primeira Infância, que prevê um adicional de R$ 150 a crianças de 0 a 6 anos, irá beneficiar 125,9 mil pessoas no Mato Grosso do Sul, a partir de um investimento de R$ 17,5 milhões.

Já o Benefício Variável Familiar, um adicional de R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, alcança 92,9 mil pessoas no estado, com um aporte de R$ 8,6 milhões.

Dentre as 212,8 mil famílias beneficiadas no Estado, em 185,7 mil as mulheres são a responsável familiar pela casa, o que corresponde a 87,3%.

Considerando o gênero de integrantes da família, 360 mil (59,3%) são mulheres. Por raça/cor, a maior representatividade de beneficiados no estado é de pessoas que se declaram como pardas, com 331,7 mil (54,7%).

Brasil

Em todo o País, um total de 21,4 milhões de famílias de 5.570 municípios brasileiros serão contempladas pelo Bolsa Família em setembro. O número representa aumento de 1,6% (337,8 mil famílias a mais) em relação a agosto, quando foram cerca de 21,1 milhões.

O repasse será de R$ 14,5 bilhões e o valor médio do benefício no país chega a R$ 686,89, o segundo mais alto já registrado na história dos programas federais de transferência de renda.

O Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, chega a mais de 9,4 milhões de crianças de zero a seis anos (7 anos incompletos) na composição familiar dos beneficiários, a partir de um investimento de R$ 1,34 bilhão.

Já o Benefício Variável Familiar, adicional de R$ 50 para crianças e adolescentes de 7 anos a 18 anos incompletos e gestantes, atende 16 milhões de brasileiros por meio de repasses que totalizam R$ 743 milhões.

São 750 mil gestantes, 12,6 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos e 2,7 milhões de adolescentes na faixa de 16 a 18 anos.

São Paulo (2,6 milhões de famílias), Bahia (2,5 milhões) e Rio de Janeiro (1,8 milhão) são os três estados com maior número de famílias contempladas pelo Bolsa Família em setembro.