Brasil tem grande desafio em relação à defesa comercial, avalia Mercadante

Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 26, que o cenário internacional, com barreiras levantadas nos Estados Unidos, impõe um grande desafio ao Brasil em relação à defesa comercial.

"Nós não queremos uma nova guerra fria entre China e Estados Unidos. Nosso lugar é defender o Brasil, é buscar uma relação altiva, uma política externa ativa, de parceria, de integração", declarou Mercadante.



Ele participou nesta segunda-feira da abertura do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no BNDES, no Rio de Janeiro. A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.



Mercadante ressaltou que a visita de Estado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à China resultou em grandes novidades que serão anunciadas, inclusive pelo BNDES.

"Nós temos muitas parcerias e temos áreas de conflito. O mesmo vale para a União Europeia. O acordo comercial Mercosul-UE é um grande potencial para incrementar as relações entre os dois continentes", comentou o presidente do BNDES.



A empresários da indústria, ele cobrou atenção especial ao setor no contexto de guerra comercial, salientando que não existe futuro promissor sem o desenvolvimento do setor.

"Esse País precisa de emprego de qualidade, precisa gerar muito mais impostos, mais valor agregado, mais inovação, mais tecnologia. Nós somos uma grande fazenda, sempre fomos. Somos um grande provedor de alimentos? Somos. Mas nós temos que ser e lutar por isso: um país com a neoindústria, como já tivemos no passado, o país que mais crescia no mundo", declarou.



O presidente do BNDES defendeu uma nova relação entre Estado e mercado. Aproveitou ainda o discurso para agradecer ao Congresso Nacional, que, frisou, tem ajudado a aprovar as principais medidas do BNDES.

Assine o Correio do Estado