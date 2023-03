Camelódromo recebe instalação de luzes de led, ar-condicionado e energia fotovoltaica

Na tarde desta quinta-feira (9), foi realizada a entrega do Projeto de Eficiência Energética no Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca (Camelódromo), iniciativa do Governo do Estado - através da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) -, com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em parceria com a Energisa.

“Nós temos um consumo de energia significativo no Camelódromo, são 473 boxes lá em baixo, 16 salas no piso superior, e esse projeto de eficiência energética vai trazer uma economia de energia para todos os permissionários”, afirmou o presidente do Camelódromo, Narciso Soares dos Santos.

Ainda segundo Narciso, a conta de energia do Camelódromo varia de R$ 35 a R$ 45 mil mensais. Agora, com as instalações do Projeto de Eficiência Energética, a expectativa é de que os gastos com energia apresentem redução de aproximadamente 20%.

À imprensa, Eduardo Riedel, governador do Estado, relatou que visitou o Camelódromo durante sua campanha eleitoral, em 2022, e a grande quantidade de fios expostos chamou sua atenção. Na época, o governador prometeu que, caso fosse eleito, resolveria os problemas elétricos do centro comercial.

“A gente esteve visitando o Camelódromo, chamou a atenção a condição das instalações elétricas, e o Narciso comentou que era um grande problema daqui. Aí contatamos a Energisa, em uma parceria, e fizemos o investimento”.

Foram investidos aproximadamente R$ 188 mil para a troca de 271 lâmpadas incandescentes para as de LED, instalação de cinco aparelhos de ar condicionado e placas de energia solar.

Em entrevista ao Correio do Estado, Marco Antônio, sócio proprietário de uma barbearia localizada no 2º piso do Camelódromo, afirmou que as mudanças já podem ser notadas no local, e está confiante de que as instalações vão trazer retorno financeiro aos proprietários de lotes no local.

“Graças a Deus já estamos vendo o impacto do que está chegando para nós aqui”, comemorou.

Ao todo, o projeto vai beneficiar quase 1.000 vendedores, distribuídos em 473 box e 16 salas. Diariamente, o Camelódromo atrai cerca de 5 mil pessoas, com funcionamento de segunda a sábado.

Agora, a promessa do governo de Eduardo Riedel é levar o Projeto de Eficiência Energética ao Mercadão Municipal de Campo Grande, localizado na rua Sete de Setembro, 65.

“Em breve, a gente vai realizar um projeto igualzinho a esse aqui, só que, dessa vez, no mercadão de Campo Grande”, reforçou Marcelo Vinhaes Monteiro, diretor presidente da Energisa.

Camelódromo

O Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca, conhecido popularmente como Camelódromo de Campo Grande, projetado e instalado neste círculo turístico da cidade, próximo ao Mercadão, Casa do Artesão e Morada dos Baís, é uma área que concentra o comércio tradicional de Campo Grande. O espaço, que já faz parte da tradição do comércio da Capital, foi inaugurado em 1998, e possui cerca de 3 mil metros quadrados, onde estão distribuídas barracas padronizadas para a comercialização dos mais diversos tipos de produtos.