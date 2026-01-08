Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Impostos e taxas

Campo Grande: associação pede suspensão da taxa do lixo na Justiça

Ação civil pública questiona aumento da cobrança do IPTU, critérios do Perfil Socioeconômico Imobiliário e pede liminar contra o município

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

08/01/2026 - 15h52
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Associação dos Advogados Independentes (ADVI) ajuizou ação civil pública com pedido de liminar contra o Município de Campo Grande, pedindo a suspensão da cobrança da taxa de lixo de 2026. A entidade questiona a legalidade dos critérios usados pela prefeitura para lançar o tributo, que veio acompanhado do carnê do IPTU, e aponta aumentos considerados abusivos, falta de transparência e uso indevido de decretos para elevar a carga tributária .

Na ação, a ADVI sustenta que o município extrapolou o poder regulamentar ao editar o Decreto nº 16.402/2025, que alterou de forma substancial o Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI), utilizado como base para o cálculo da taxa de lixo. Segundo a associação, o decreto promoveu uma verdadeira mudança na base de cálculo do tributo, o que só poderia ocorrer por meio de lei aprovada pela Câmara Municipal, e não por ato infralegal .

A ação é assinada pelos integrantes da da ADVI, Lucas Rosa, o presidente, Gustavo Eufigênio, Jerson Carneiro Gonçalves Jr, e Arthur Coldibelli. 

Outro ponto central da ação é a aplicação do novo PSEI/2026 sem ampla divulgação dos estudos técnicos que embasaram as reclassificações dos imóveis. A ADVI afirma que bairros periféricos e de menor renda tiveram elevação de enquadramento socioeconômico, resultando em aumento significativo da taxa, enquanto áreas de alto padrão teriam sido reclassificadas para faixas inferiores. Para a entidade, isso viola o princípio constitucional da capacidade contributiva e compromete a justiça fiscal .

A associação também questiona a falta de publicidade efetiva dos critérios e estudos usados pela prefeitura. De acordo com a ação, o município não publicou oficialmente o estudo técnico do PSEI, limitando-se a indicar links genéricos no site institucional, o que impediria o contribuinte de compreender a formação do valor cobrado e de exercer plenamente o direito de impugnação administrativa .

Além disso, a ADVI aponta ilegalidade material na cobrança, afirmando que os carnês revelam aumentos que chegam a ultrapassar 100%, 200% e até 400% em relação ao ano anterior, muito acima da correção inflacionária oficial de 5,32% pelo IPCA-E. Para a entidade, os percentuais se aproximam de efeito confiscatório, vedado pela Constituição Federal, e caracterizam majoração indireta de tributo sem lei específica .

A ação também critica o descompasso entre os prazos administrativos, já que o prazo para pagamento à vista com desconto se encerra antes do término do prazo para apresentação de defesa administrativa. Segundo a ADVI, isso coloca o contribuinte diante de uma escolha coercitiva: pagar um valor cuja formação não compreende ou perder o desconto .

Outro pedido envolve a redução do desconto para pagamento à vista, que historicamente era de 20% e foi diminuído para 10% por decreto municipal. A associação argumenta que a medida representa aumento indireto da carga tributária, adotado sem debate legislativo e em afronta à legalidade e à anterioridade nonagesimal .

Diante desses fundamentos, a ADVI pede, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade da taxa de lixo de 2026 ou, de forma subsidiária, que a cobrança fique limitada à correção inflacionária.

No mérito, requer a nulidade dos lançamentos realizados fora desses parâmetros, a restituição ou compensação de valores pagos, a ampla divulgação dos critérios de cálculo, a proibição de novos lançamentos com base nos critérios impugnados e o reconhecimento da ilegalidade da redução do desconto para pagamento à vista, com efeitos válidos para todos os contribuintes do município.

OAB também deve entrar com ação

Mesmo após a prefeitura de Campo Grande prorrogar o prazo para pagamento do IPTU à vista até 12 de fevereiro, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) decidiu manter a estratégia de judicialização contra o aumento do imposto e da taxa do lixo cobrados em 2026. A entidade avalia que a medida anunciada pelo Executivo não enfrenta o cerne do problema, que seriam os critérios utilizados para a majoração dos valores.

A Comissão de Direito Tributário da OAB-MS prepara um mandado de segurança coletivo, que deve ser protocolado nos próximos dias, questionando a legalidade do reajuste. Entre os principais pontos estão a alteração do Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI), a ausência de publicação oficial de estudos técnicos que embasaram as mudanças e a elevação considerada desproporcional dos valores cobrados em diversos bairros da Capital.

Outro aspecto que deve ser levado à Justiça é a redução do desconto para pagamento à vista, que passou de 20% para 10% neste exercício. Segundo a OAB-MS, a medida representa aumento indireto da carga tributária e foi adotada sem debate legislativo, além de romper com uma política fiscal historicamente consolidada no município.

A entidade também cobra maior transparência da administração municipal e afirma que a simples prorrogação do vencimento não garante segurança jurídica aos contribuintes.

Para a OAB-MS, a discussão judicial busca assegurar o cumprimento dos princípios da legalidade, da publicidade e da capacidade contributiva, além de evitar prejuízos financeiros decorrentes de cobranças consideradas abusivas.

 

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2872, quarta-feira (07/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/01/2026 08h32

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2872 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 12.645.357,89)
  • 19 acertos - 10 apostas ganhadoras, (R$ 45.396,67)
  • 18 acertos - 109 apostas ganhadoras, (R$ 2.603,02)
  • 17 acertos - 1146 apostas ganhadoras, (R$ 247,58)
  • 16 acertos - 6307 apostas ganhadoras, (R$ 44,98)
  • 15 acertos - 28910 apostas ganhadoras, (R$ 9,81)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 226.983,38)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2872 são:

  • 89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61 - 10 - 90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2873

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2873. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2909, quarta-feira (07/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/01/2026 08h30

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2909 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6,2 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 26 apostas ganhadoras, (R$ 4.481,47)
  • 4 acertos - 1.359 apostas ganhadoras, (R$ 97,98)
  • 3 acertos - 25.154 apostas ganhadoras, (R$ 2,64)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 2.996,19)
  • 4 acertos - 1.407 apostas ganhadoras, (R$ 94,64)
  • 3 acertos - 21.639 apostas ganhadoras, (R$ 3,07)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2909 são:

Primeiro sorteio

  • 12 - 48 - 47 - 33 - 44 - 09

Segundo sorteio

  • 46 - 19 - 15 - 12 - 38 - 25

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2910

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$ 6,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

2

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 1 dia

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6920, terça-feira (06/01): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 318, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 318, quarta-feira (07/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 16 horas

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?