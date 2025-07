Campo Grande registra abertura de mais de duas mil empresas em quatro meses

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De acordo com dados divulgados pelo novo Mapa de Empresas de Mato Grosso do Sul,entre janeiro e abril de 2025, Campo Grande registrou a criação de 2.046 empresas e a formalização de 8.713 microempreendedores individuais (MEIs), liderando o ranking estadual de abertura de CNPJs.

Os dados são de um levantamento da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com apoio do Sebrae/MS, por meio do convênio Redesim Conectada.

O número representa 42% do total de novas empresas abertas em Mato Grosso do Sul entre janeiro e abril deste ano. No caso dos MEIs, a capital participou com 45% do total no mesmo período, consolidando a importância da capital e o impacto das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável para aumentar a liberdade econômica e o ambiente de negócios.

Conforme o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, os números são resultados dos esforços da secretaria para reduzir a burocracia aplicada às atividades econômicas, otimizando e favorecendo o ambiente de negócios vale a pena.

"Já temos os dados, são empresas sendo formalizadas em menos tempo, reduzindo custos e atraindo investimentos”, explica o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior.

Segundo o levantamento, Campo Grande também se destaca por ser o município de Mato Grosso do Sul que possui o menor tempo médio de abertura de empresas de 02h53 (duas horas e cinquenta e três minutos) conforme dados do Dashboard do Ranking dos Municípios da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul.

ESTADO

Ao todo, o MS já contabilizou 24.116 novos empreendimentos formalizados no primeiro quadrimestre deste ano, sendo 4.868 empresas e 19.248 MEIs. O comércio continua sendo a grande força motriz da economia local, concentrando 3.664 registros entre empresas e 13.808 entre os microempreendedores.

A indústria aparece em segundo lugar, com 1.033 novas empresas e 3.966 MEIs, seguida pelo setor de serviços, que, embora registre menor número absoluto de empresas (171), representa mais de 66% das atividades secundárias dos novos negócios.

