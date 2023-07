Campo Grande: se alimentar em casa ficou mais barato; comer fora, mais caro

Para quem mora em Campo Grande, durante o mês de junho, comer em casa ficou mais barato, e comer fora de casa, mais caro. A redução do preço dos alimentos nos supermecados e feiras, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi o principal fator que levou a capital de Mato Grosso do Sul a um recuo de 0,14% (deflação de 0,14%) no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês passado.

O grupo alimentação e bebidas foi o que mais contribuiu para a queda da inflação na Capital (queda de 1,05%) neste componente do IPCA. Na alimentação fora de casa a queda nos preços (-1,54%) foi especialmente maior, com destaque para o recuo nos custos do feijão carioca (14,12%), óleo de soja (9,76%), tomate (5,84%), carnes (3,68%) e leite longa vida (-2,46%). Houve aumento no preço da batata (12,6%) e do alho (10,7%).

A alimentação fora de domicílio, porém, teve aceleração, e foi responsável por um aumento de 0,5% na composição do grupo. No mês anterior, este mesmo componente do grupo alimentação do IPCA aumentou 32%. O destaque foi para a alta dos lanches (0,45%) e das refeições em restaurantes (0,63%).

Em Campo Grande outro grupo que contribuiu para a queda no índice foi o da habitação, que engloba os gastos da casa (-0,14%). O maior impacto foi o da energia elétrica, que se manteve estável. As altas vieram do aluguel residencial (1,96%), da tinta (1,76%) e do sabão em pó (1,19%), e as quedas, do botijão de gás (-4,62%), detergente (-2,09%) e do sabão em barra (-1,68%).

Também houve variação negativa no grupo de transportes, puxada pela redução no preço dos combustíveis (-0,78%) e dos carros novos (-2,36%). Houve aumento, porém, das passagens aéreas (7,54%).

Acumulados

Com a deflação de -0,14%, a inflação acumulada no ano em Campo Grande é de 2,91% e em 12 meses, de 2,43%. Em junho do ano passado, o IPCA havia sido de 0,64%, e em maio último, 0,30%.

No Brasil, no mês de junho, a inflação foi de -0-,08%. Essa foi a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando o índice foi de -0,23%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,87% e, nos últimos 12 meses, de 3,16%, abaixo dos 3,94% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,67%.

