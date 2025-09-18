Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Pesquisa

Campo Grande tem a 2ª pior gestão fiscal entre as capitais do Brasil

Capital só ficou atrás de Cuiabá e, entre os 5.500 municípios brasileiros, ocupou a posição 3.464.

Karina Varjão

Karina Varjão

18/09/2025 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Campo Grande aparece em uma situação considerada preocupante no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) de 2025, ocupando a penúltima posição entre as capitais brasileiras, ficando apenas à frente de Cuiabá. 

O estudo é elaborado anualmente pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e  avalia quatro dimensões de gestão fiscal municipal: Autonomia, Gastos com Pessoal, Liquidez e Investimentos. 

O índice atribui notas de 0 a 1, classificando a situação fiscal das cidades como crítica (abaixo de 0.4), em dificuldade (entre 0.4 e 0.6), boa (entre 0.6 e 0.8) ou de excelência (acima de 0.8). 

De forma resumida, o IFGF revela quem administra bem os recursos públicos e quem enfrenta problemas de gestão financeira. 

Campo Grande se saiu bem apenas no quesito Autonomia. Nos outros três, seus indicadores ficaram na faixa de "gestão em dificuldade" (entre 0.4 e 0.6 ponto), segundo a análise nacional. 

A capital também registrou um elevado comprometimento de receita com despesas obrigatórias, com baixo volume de investimentos e liquidez considerados abaixo do ideal. 

A combinação desses fatores puxaram a nota global da cidade para uma posição desfavorável entre as capitais. 

Dados da pesquisa também mostram que, embora as prefeituras brasileiras tenham usufruído de aumento no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que superou os R$177 bilhões em 2024, o alívio não foi suficiente para reverter problemas estruturais ou promover uma gestão fiscal eficiente em todas as regiões brasileiras. 

Campo Grande, por exemplo, recebeu R$1,2 bilhão do governo federal no último ano, uma média de R$111,8 milhões por mês, representando um aumento de 10,1% com relação ao ano de 2023. 

Histórico

Campo Grande já teve momentos melhores que o atual, mas não muito recentemente. Apenas em 2013 e 2014 a capital registrou avaliações consideradas positivas pelo IFGF, com pontuação de 0.74 e 0.70, respectivamente. 

Depois disso, os indicadores apresentaram flutuações, mas sem grandes saltos de melhorias em muitos dos componentes. O pior ano foi em 2016, quando a pontuação da cidade foi de 0.33, seguido por 2022, que atingiu 0.39. 

Durante a gestão de Adriane Lopes, titular entre 2017 e 2024, por exemplo, os índices continuam abaixo da média exigida para uma gestão considerada "boa". 

Fonte: IFGF

De acordo com especialistas da IFGF, mesmo com um ano com recorde de repasse aos cofres públicos, uma grande parte dos municípios permanece vulnerável. 

"O aumento das receitas municipais possibilitou a expansão significativa dos gastos públicos, ao mesmo tempo em que preservou certa folga orçamentária. Contudo, mais de das cidades brasileiras ainda enfrenta situação fiscal difícil ou crítica. Além disso, persistem as desigualdades e as assimetrias históricas do País, o que mantém o Brasil distante de um patamar elevado de desenvolvimento econômico", explica o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, no documento. 

Aliado aos números de Campo Grande, a falta de liquidez consistente, limitação nos investimentos e elevada rigidez orçamentária expõem a cidade a eventuais crises: quedas no repasse de verbas ou aumento de despesas obrigatórias, criando um cenário que, segundo a Firjan, podem comprometer a sustentabilidade fiscal. 

Além da Capital do Estado, outras 16 cidades de Mato Grosso do Sul apresentaram índices considerados de "dificuldade" ou "ruim", com ponto menor que 0.6. 

  • Douradina - 0.5962
  • Japorã - 0.5905
  • Aral Moreira - 0.5895
  • Nova Alvorada - 0.5762
  • Coxim - 0.5647
  • Itaporã - 0.5606
  • Dois Irmãos do Buriti - 0.5408
  • Eldorado - 0.5341
  • Deodápolis - 0.5323
  • Paranhos - 0.5201
  • Naviraí - 0.4982
  • Jardim - 0.4782
  • Ladário - 0.4428
  • Bela Vista - 0.4405
  • Vicentina - 0.4231
  • Amambai - 0.3311

Itaquiraí e Taquarussu não apresentaram resultados. 

Nacional

No ranking nacional, Vitória (ES) lidera com nota máxima, seguido por São Paulo, Salvador, Aracaju e Belém. 

Fonte/IFGF

O IFGF atingiu média nacional de 0.6531 ponto, representando uma boa gestão dos recursos públicos. A análise através dos anos mostra que houve uma melhora na situação fiscal dos municípios e este é o melhor resultado já observado na série histórica, que teve início em 2013, como mostra o gráfico.

Fonte: IFGF

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 286, quarta-feira (17/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

18/09/2025 11h31

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 286 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 17 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 160 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 186.800,87 cada); 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 39 apostas ganhadoras, (R$ 6.386,36 cada); 
  • 4 acertos + 2 trevos - 116 apostas ganhadoras, (R$ 2.300,50 cada); 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1701 apostas ganhadoras, (R$ 156,88 cada); 
  • 3 acertos + 2 trevos - 2463 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 20155 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 20631 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 167935 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária 286:

  •  19 - 20 - 45 - 35 - 30 - 15
  • Trevos sorteados: 3 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 287

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 287.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não. 

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Loteria Federal extração 06001-1, quarta-feira (17/09): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

18/09/2025 11h27

Compartilhar
Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06001-1 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira (17) de setembro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Consolação (MG) - R$ 500.000,00
  2. Aquidauana (MS) - R$ 35.000,00
  3. Diadema (SP) - R$ 30.000,00
  4. Poá (SP) - R$ 25.000,00
  5. Itapecerica (MG) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06001-1:

  • 1º Bilhete| 50309
  • 2º Bilhete| 67195
  • 3º Bilhete| 51158
  • 4º Bilhete| 78151
  • 5º Bilhete| 56723

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne
policia

/ 1 dia

Açougueiro é alvo de ameaças pelo baixo preço da carne

2

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Funcionário da Solurb morre atropelado durante trabalho na Duque de Caxias

3

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

4

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia
duque de caxias

/ 23 horas

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

5

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)
Loterias

/ 23 horas

Resultado da Loteria Federal 06001-1 de hoje, quarta-feira (17/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz