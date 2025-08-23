Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

PESQUISA

Campo-grandense teme piora na renda e vê tarifas dos EUA como risco para economia

Levantamento IPR/Correio do Estado aponta que 85,9% dos entrevistados acreditam que o tarifaço pode atrapalhar o setor

Súzan Benites

Súzan Benites

23/08/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A percepção do campo-grandense em relação à economia é marcada pelo pessimismo. Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), em parceria com o Correio do Estado, revela que a maioria da população de Campo Grande acredita que sua situação financeira pessoal deve piorar nos próximos 12 meses.

Além disso, os entrevistados identificam que as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos são vistas como fator que pode comprometer diretamente o desempenho da economia brasileira.

O levantamento, feito entre 15 e 18 de agosto de 2025, ouviu 553 moradores da capital sul-mato-grossense com 16 anos ou mais. O estudo tem margem de erro de 4,5 pontos porcentuais e intervalo de confiança de 95%.

De acordo com os dados, a maioria dos campo-grandenses (56,9%) acredita que sua situação financeira vai piorar ao longo do próximo ano. Outros 26,4% apostam em estabilidade e apenas 8,3% esperam melhora. O restante não soube ou preferiu não responder.

Esse quadro revela uma baixa confiança do consumidor, que deve se traduzir em redução do consumo das famílias. Em Campo Grande, onde o setor de comércio e serviços responde por boa parte do PIB municipal, a retração das expectativas indica um cenário desafiador para lojistas, prestadores de serviço e também para o mercado de crédito.

O pessimismo se conecta a outros diagnósticos recentes. Reportagem publicada pelo Correio do Estado na semana passada mostrou que o consumidor de Mato Grosso do Sul tem hoje 68,8% de sua renda comprometida com dívidas e despesas fixas, segundo levantamento inédito da Serasa Experian.

Conforme adiantou reportagem no mês passado, MS encerrou o primeiro semestre deste ano com 1.196.534 pessoas com o “nome sujo”, ante 1.129.829 pessoas em dezembro – alta de 6% ou mais de 66,7 mil novos registros somente nos primeiros seis meses deste ano.

No total, os sul-mato-grossenses acumulam 5.148.260 dívidas em aberto, que somam R$ 8,39 bilhões.

TARIFAÇO

O estudo do IPR também investigou a opinião da população sobre fatores externos. A maioria absoluta, 85,9% dos entrevistados, acredita que as tarifas impostas pelo governo norte-americano do presidente Donald Trump podem atrapalhar a economia brasileira. Apenas 9,2% disseram que não haverá impacto e 4,9% não souberam responder.

Essa preocupação é coerente com a estrutura econômica de Mato Grosso do Sul. O Estado é altamente dependente do agronegócio exportador.

Na prática, tarifas externas que reduzam a competitividade brasileira impactam o campo, as indústrias de processamento e, em cadeia, o comércio urbano de Campo Grande.

As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, entraram em vigor no dia 6 de agosto e atingiram em cheio a indústria sul-mato-grossense, afetando principalmente o setor de carnes e miudezas comestíveis.

Levantamento feito pelo Estadão aponta que Campo Grande lidera as perdas, com mais de US$ 117,5 milhões em exportações afetados, seguida por Nova Andradina (US$ 37,8 milhões), Naviraí (US$ 29,2 milhões) e Bataguassu (US$ 16,1 milhões).

Além da carne bovina, outros setores também sentiram os efeitos das barreiras comerciais, como açúcar e produtos de confeitaria, gorduras e óleos de origem animal ou vegetal, preparações alimentícias e até papel e cartão.

RECORTE

O pessimismo aparece em todos os segmentos da população, mas é mais forte entre as mulheres. Enquanto 53,1% dos homens acreditam que a renda vai cair, entre as mulheres, o índice chega a 60,2%. Já a confiança em melhora é maior entre eles (10,6%) do que entre elas (6,3%).

No recorte por idade, os adultos de 35 anos a 44 anos formam o grupo mais descrente: 62,7% afirmam que sua situação financeira deve piorar. Entre os jovens de 16 anos a 24 anos, 54,4% compartilham dessa visão.

Acima dos 70 anos, ainda que haja alguma expectativa de estabilidade (32,6%), o pessimismo também prevalece, com 56,5% projetando queda de renda.

No caso da percepção sobre tarifas externas, o consenso é amplo: em todas as idades, mais de 75% acreditam que elas prejudicam a economia brasileira. 

A faixa entre 25 anos e 34 anos é a mais preocupada, com 88,6% dos entrevistados apontando impacto negativo.

*SAIBA

A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), em parceria com o Correio do Estado, entre os dias 15 e 18 de agosto de 2025, em Campo Grande. Foram 553 pessoas entrevistadas, com idade a partir de 16 anos. A amostragem foi feita por conglomerados e sorteio aleatório simples. A margem de erro é de 4,5 pontos porcentuais e o intervalo de confiança é de 95%.

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2850, sexta-feira (22/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/08/2025 09h36

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2850 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 9 apostas ganhadoras( R$ 8.528,71)
  • 4 acertos - 717 apostas ganhadoras (R$ 122,34)
  • 3 acertos - 13.471 apostas ganhadoras (R$ 3,25)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 15 apostas ganhadoras (R$ 4.605,50)
  • 4 acertos - 648 apostas ganhadoras (R$ 135,37)
  • 3 acertos - 13.585 apostas ganhadoras (R$ 3,22)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2850 são:

Primeiro sorteio

  • 12 - 43 - 08 - 30 - 17 - 42

Segundo sorteio

  • 37 - 45 - 10 - 13 - 30 - 32

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2851

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 25 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2851. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 736, sexta-feira (22/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/08/2025 09h34

Compartilhar
Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 736 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 200 mil.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 7.067,13)
  • 5 acertos - 24 apostas ganhadoras, (R$ 841,32)
  • 4 acertos - 389 apostas ganhadoras, (R$ 51,90)
  • 3 acertos - 3.338 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 736 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1:
  • Coluna 2: 2
  • Coluna 3: 2
  • Coluna 4: 0
  • Coluna 5: 9
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 737

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 25 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 737. O valor da premiação está estimado em R$ 250 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira