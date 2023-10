Crescimento

Nos últimos meses parcerias público/privadas levaram melhorias para Água Clara e Ribas do Rio Pardo

Em expansão, o ramo florestal em Mato Grosso do Sul vêm permitindo a melhoria de serviços básicos para populações de cidades como Água Clara e Rio Pardo, como é o caso dos trabalhos realizados pela MS Florestal e a Suzano, em uma parceria público/privadas.



A MS Florestal, empesa do Estado, atuante nas atividades florestais, segue avançando no compromisso com as comunidades onde se estabelece. Em Água Clara, realiza no Hospital Nossa Senhora Aparecida a reforma do local junto com a Prefeitura do município, ação parte do Plano de Prevenção e Mitigação de Impacto Social da empresa, atendendo a demanda local e crescente do município na área da Saúde.



Em uma primeira fase, a empresa providenciou pintura externa e interna do hospital, além de reformas de acessibilidade das enfermarias e banheiros. Portas hospitalares foram padronizadas e demais portas internas e externas substituídas.



Na segunda fase, será feita uma recepção para que os pacientes não precisem mais aguardar o atendimento na área externa do hospital. As obras começaram no dia 25 de julho, com previsão de conclusão neste mesmo ano, no mês de dezembro. Ao todo, R$ 720 mil serão investidos na reforma.

O Hospital Municipal atende a população de Água Clara desde o ano de 1995, quando a cidade tinha apenas 5 mil habitantes. Hoje, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), Água Clara já registra mais de 15 mil habitantes em 2020. Ainda mais de 4 mil pessoas representam população flutuante, conforme estimativa da Prefeitura, aumentando cada vez mais a demanda de todos os serviços públicos.

“A Saúde é um pilar fundamental para o bem-estar da sociedade e a MS Florestal reconhece seu papel em ser uma parte ativa nas comunidades em que opera. Contamos com um diálogo aberto e colaborativo com a gestão local para entender as necessidades específicas da população e trabalhar em conjunto para atendê-las”, expressa Marisa Coutinho, gerente de Relações Institucionais, Governamentais e com Comunidades da MS Florestal.

“Essa obra é necessária, e vem ao encontro com os investimentos da Prefeita Gerolina na área da Saúde. Essas melhorias, unidas aos esforços da Prefeita, como ampliação de quantidade de profissionais, aquisição de equipamentos e manutenção da farmácia, com certeza trarão uma melhoria notória aos pacientes de Água Clara e região”, reforça o Secretário Municipal de Saúde, Alex de Oliveira.

Ribas do Rio Pardo

A Suzano, produtora mundial de celulose que constrói fábrica em Ribas do Rio Pardo, por meio do Plano Básico Ambiental (PBA) entregou a ampliação de mais de 800 metros quadrados ao Hospital Municipal do município, no mês de agosto deste ano.



Ao total foi realizada a implantação de 30 novos leitos hospitalares, onde 20 são leitos de enfermagem, que foram totalmente equipados pela companhia. Outros 10 são de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), dos quais três foram equipados pela Suzano. Estes são os primeiros leitos de UTI do hospital, que ainda não possuía estrutura para oferecer este tipo de atendimento.



Foram investidos R$ 12 milhões, R$ 3 milhões a mais do que o previsto inicialmente, devido ao aumento no número de leitos e compra de equipamentos, como monitores multi-paramétricos, ventiladores pulmonares, desfibriladores, mobiliário, sistema de filtragem e condicionamento de ar.

Sobre a MS Florestal



A MS Florestal é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, com ênfase na silvicultura, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. A MS Florestal é comprometida com a filosofia empresarial dos 5Cs, de que tudo o que fazemos deve ser bom para a Comunidade, para o País, o Clima e para o Cliente e só então será bom para a Companhia.