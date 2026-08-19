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Centro-Oeste tem 27 candidaturas indígenas nas Eleições 2026; MS reúne 18

Estado concentra 12 candidatos Guarani Kaiowá e seis Terena, segundo levantamento da Apib

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

19/08/2026 - 13h33
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Mato Grosso do Sul concentra 18 das 27 candidaturas indígenas registradas no Centro-Oeste para as Eleições 2026, segundo levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), feito com base nos dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre os candidatos do Estado estão 12 representantes do povo Guarani Kaiowá e seis do povo Terena.

O número coloca Mato Grosso do Sul em posição de destaque no cenário eleitoral indígena nacional. Os 18 candidatos representam dois dos povos com maior número de candidaturas em todo o país. Os Guarani Kaiowá aparecem em segundo lugar no ranking da Apib, atrás apenas dos Macuxi, de Roraima, que somam 13 candidaturas.

Ao todo, o Brasil tem 191 candidaturas indígenas nas eleições deste ano, o maior número já registrado desde 2014, quando o TSE passou a exigir dos candidatos informações sobre cor e raça. O total supera as 186 candidaturas indígenas registradas em 2022 e é 125% maior que o registrado em 2014, quando eram 85.

Além de Mato Grosso do Sul, o levantamento da Apib aponta candidaturas indígenas nos demais estados do Centro-Oeste e no Distrito Federal. Ao todo, são 27 postulantes na região.

A participação regional ocorre em um cenário de ampla diversidade territorial. Segundo a entidade, os candidatos indígenas estão distribuídos por 26 das 27 unidades da Federação e representam povos dos seis grandes biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

A Amazônia Legal concentra a maior quantidade, com 80 candidaturas, equivalente a 42% do total nacional. O Sudeste aparece com 36 candidatos, seguido pelo Nordeste, com 34; Centro-Oeste, com 27; e Sul, com 14.

A presença de candidatos indígenas no Centro-Oeste ganha ainda mais relevância pela relação da região com o Pantanal, um dos biomas representados no levantamento. Em Mato Grosso do Sul, a presença de povos originários faz parte de uma realidade que atravessa diferentes territórios e regiões do Estado.

Guarani Kaiowá e Terena 

Dos 64 povos indígenas identificados nas candidaturas analisadas pela Apib, os Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, aparecem com 12 candidatos, enquanto os Terena somam seis.

O ranking nacional é liderado pelos Macuxi, com 13 candidaturas. Na sequência aparecem Guarani Kaiowá, com 12; Guaraní, com oito; Munduruku, com sete; Mura e Terena, com seis cada; e Tupinambá e Wapichana, com cinco cada.

Maioria disputa no Legislativo

A maior parte das candidaturas indígenas está concentrada nas disputas para o Legislativo. São 99 candidatos a deputado estadual e 75 a deputado federal.

Também foram registradas quatro candidaturas ao Senado, três ao governo estadual, três a deputado distrital, três a primeiro suplente, duas a vice-governador e duas a segundo suplente.

A disputa pela Câmara dos Deputados foi uma das que mais cresceu. O número de candidaturas indígenas passou de 59, em 2022, para 75 neste ano.

Mulheres indígenas

As mulheres representam 44% das candidaturas indígenas em 2026. São 84 candidatas, uma a menos que em 2022, quando o levantamento contabilizou 85.

Apesar da pequena redução, a participação feminina entre os candidatos indígenas é superior à média geral das eleições, de 35%. Segundo a Apib, o número de mulheres indígenas disputando as eleições gerais cresceu cerca de 190% desde 2014.

Para a organização, o crescimento das candidaturas indígenas representa uma ampliação da participação política dos povos originários e reflete a mobilização das organizações nos territórios.

A Apib e organizações indígenas regionais também apoiam 54 das candidaturas por meio da Campanha Indígena, estruturada em torno do slogan “Nosso Território, Nossa Vida”.

Os dados utilizados no levantamento são baseados nos registros disponibilizados pelo TSE e ainda podem sofrer alterações durante o processo eleitoral.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7095, terça-feira (18/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

19/08/2026 08h39

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7095 da Quina na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 41 apostas ganhadoras, (R$ 11.372,36)
  • 3 acertos - 4.265 apostas ganhadoras, (R$ 104,11)
  • 2 acertos - 109.567 apostas ganhadoras, (R$ 4,05)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7095 são:

  • 06 - 17 - 19 - 39 - 72 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7096

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 7096. O valor da premiação está estimado em R$ 13,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3765, terça-feira (18/08): veja o rateio de ontem

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

19/08/2026 08h37

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3765 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 1.988.778,54)
  • 14 acertos - 391 apostas ganhadoras, (R$ 1.863,06)
  • 13 acertos - 13467 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 160642 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 834305 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3765 são:

  •  22 - 25 - 06 - 12 - 10 - 13 - 21 - 17 - 24 - 05 - 01 - 16 - 15 - 11 - 19 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3766

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 19 de agosto, a partir das 21 horas, pelo concurso 3766. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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