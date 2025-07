Chegada do frio eleva preço de mamão e tomate em MS - Foto: Gerson Oliveira

Julho começou com frio e, consequentemente, alteração no preço dos produtos oferecidos pelas Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS).

No boletim de preços desta primeira semana, o Mamão Havaí lidera a elevação, com a caixa de 10 kg indo de R$ 90 para R$ 100, um aumento de 11,11%.

A Banana Nanica apresentou elevação de 6,67% no custo; o Tomate Longa Vida aumentou 7,69%; e o Pepino Comum 6,67%. Assim como o Mamão Havaí, esses outros três frutos tem no frio a causa da redução da oferta e o consequente aumento no preço.

Já o Melão Espanhol, que teve o segundo maior aumento percentual, de 10%, indo de R$ 50 para R$ 55 a caixa de 13 kg, teve outro motivo para aumento. A elevação no valor da fruta se deve à redução da oferta por conta da aproximação do fim da safra de colheita.

Mais barato

Na contramão, da elevação dos preços, a cenoura teve a maior redução de preço percentual: 10%, indo de R$ 50 para R$ 45 o valor da caixa de 20 kg.

O aumento na oferta é o motivo do barateamento do legume, assim como no caso do Pimentão Verde, que reduziu 8,33%; Melancia, cujo quilo caiu 6,67%; e a Cebola Nacional, que diminuiu 9,09%.

A Maça Nacional teve redução de 6,25% no valor, indo de R$ 160 para R$ 150 a caixa de 18 kg. Essa redução não teve relação com a oferta, mas sim com a demanda, que apresentou queda.

