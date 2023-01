China abre mercado para avicultura de MS

reunião em Brasília

Em reunião com governador Eduardo Riedel, em Brasília, governo federal informou que vai buscar alternativas para a recomposição

Reunião do Fórum dos Governadores, com participação de Eduardo Riedel, ocorreu em Brasília Foto: Guilherme Pimentel

O Governo federal sinalizou hoje (27) em reunião com governadores em Brasília que vai buscar alternativa para recompor as perdas financeiras de R$ 1,2 bilhão do Estado este ano com a redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre produtos essenciais, como combustíveis e energia elétrica.

No país, as perdas das unidades da feferação ultrapassam os R$ 33 bilhões.



Este posicionamento foi apresentado na reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os governadores.



De acordo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, "a gente vai trabalhar com os técnicos para encontrar uma caminho para que possamos encontrar um caminho para essa recomposição (perdas de arrecadação)”.

“Os estados hoje tem grandes dificuldades de fazer com que estes recursos sejam recompostos, a gente não o consegue fazer isso com medidas nos nossos estados. Precisamos da ajuda do governo federal. Então, estamos caminhando para entender qual o melhor modelo, a melhor decisão a ser tomada", disse.

Ele ressaltou ainda que "uma coisa muito importante dessa reunião é que a decisão tem de ser tomada em conjunto, entre os governadores e o Governo federal, para entender que estamos na mesma página, na mesma sintonia".

De acordo com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), a redução da receita com ICMS vai comprometer as contas de muitos governos estaduais, por isso necessário a recomposição.