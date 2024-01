Quatro frigoríficos de Mato Grosso do Sul passarão por inspeções virtuais de auditores da Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês) a partir de hoje (15). Deste total, dois desses frigoríficos estão em Campo Grande, um de Naviraí e outro de São Gabriel D’Oeste. As inspeções devem durar por até duas semanas.

O objetivo desta reunião é aumentar a possibilidade de exportações de carne bovina entre Mato Grosso do Sul e China.

Em 2023, a produção de Carne Bovina no Estado alcançou 3,59 milhões de animais abatidos, queda de 0,42% em relação aos 3,60 milhões abatidos em 2022. Deste total, o número de fêmeas cresceu 4,64% em 12 meses, correspondendo a 51,30% dos animais abatidos e totalizou 1,84 milhão de cabeças.

Dos quatro frigoríficos, 3 deles são da empresa JBS. Acompanhe abaixo os nomes das empresas de Mato Grosso do Sul que terão contato com administradores chineses. Eles são:

JBS, Campo Grande (MS) - Carne bovina (SIF 1662)

JBS, Naviraí (MS) - Carne bovina (SIF 3181)

JBS, Campo Grande (MS) - Carne bovina (SIF 4400)

Boibras Indústria e Comércio de Carnes e Subprodutos, São Gabriel D'Oeste (MS) - Carne bovina (SIF 2782)

“A expectativa para o setor da bovinocultura de corte é de um aumento na demanda, caso as habilitações sejam confirmadas, podendo refletir no preço da arroba e trazendo melhorias para o produtor rural, que já está preparado para suprir as necessidades do consumidor”, afirmou o gerente-técnico da Famasul, José Pádua.

A China é um dos principais destinos da carne bovina sul-mato-grossense, mas enfrenta problemas porque 26,17% das carnes bovinas no Estado são enviadas ao país asiático, o que equivale a 50,4 mil toneladas

Esses números estão abaixo de 18,03% a menos que as 61,5 mil compradas em 2022. Os países do Chile, Estados Unidos e Arábia Saudita aumentaram as compras em 23,61%, 12,77% e 27,51%, respectivamente.



China deve inspecionar mais de 28 frigoríficos brasileiros somente nesta semana

Auditores da Administração-Geral de Alfândegas da China (GACC, na sigla em inglês), devem inspecionar mais de 28 frigoríficos com objetivo de aumentar a exportação de carnes bovinas ao país. A inspenção será virtual e deve durar até duas semanas.

Conforme informações do Globo Rural, 20 são de carne bovina, oito de carne de aves e uma de carne suína, que é a unidade de Seara em Itajaí (SC). A lista que circula entre empresários do ramo é de 29 unidades inspecionadas pelos chineses.

A empresa JBS lidera a lista com nove unidades. Três delas estão em Mato Grosso do Sul, além de duas da Seara, empresa controlada pela gigante mundial do mercado de carnes. A Minerva terá uma unidade, em Janaúba (MG). Já a Marfrig terá o Frigorífico Pampeano, de Hulha Negra (RS), que pertence ao grupo.

Além de Mato Grosso do Sul (4) frigoríficos inspecionados, os auditados conversaram com os empresários das cooperativas de Aurora (SC), Languiru (RS) e Cotriguaçu (PR). Ao todo, fazem parte da lista unidades de Mato Grosso (5), Paraná (5), Rio Grande do Sul (3), Minas Gerais (2), Rondônia (3), Santa Catarina (2), Acre (1), Pará (2) e Goiás (1).

As inspeções começaram em dezembro, com os chineses visitando 18 cooperativas brasileiras. Três delas foram habilitadas e serviram para a realização do sistema nacional. Já as outras 15 empresas estão na lista de exportações, sendo 11 de carne bovina e quatro de carne de aves.

Os anúncios da empresas habilitadas são aguardadas ao longo do ano para as celebrações dos 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China.

Veja a lista completa dos frigoríficos que serão auditados pelos chineses: