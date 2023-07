Com alta de juros, cliente deve evitar crédito rotativo

DESENVOLVIMENTO

China permanece como principal parceiro comercial e Porto de Paranaguá tem destaque no escoamento da produção

Puxada pela soja e celulose, as exportações de Mato Grosso do Sul cresceram 28,52%, saindo de US$ 4,1 bilhões para US$ 5,3 bilhões durante o primeiro semestre de 2023. Por sua vez, no mesmo período, foi verificada queda nas importações.

De acordo com as informações divulgadas na Carta de Conjuntura do Setor Extern de Julho deste, publicada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), no caminho contrário das exportações, MS registrou recuo nas importações, que saíram de US$ 1,670 bilhões para US$ 1,573 bilhões, o que representa uma diminuição de 5,79% nos seis primeiros meses de 2023.

Ainda segundo as informações da Carta, a balança comercial de MS chegou a US$ 3,759 bilhões, valor 51,62% maior se comparado com o mesmo período do ano passado.

Entre os produtos mais exportados estão a soja, responsável por 44,01% do total, com um crescimento de 58,84% no volume e 48,94% no valor. Em seguida aparece a celulose, representando 14,47% das transações, sendo que seu valor aumentou em 2,35%, em relação ao mesmo período de 2022.

Por outro lado, os dados apontam que houve queda nas exportações de carne bovina, que recuou 22,12%. Porém, o milho aumentou 154,47%, a exportação de açúcar teve aumento de 413,50%, o minério de ferro cresceu 62,12% e ferro-gusa aumentou em 45,53%.

Em relação aos parceiros comerciais, a China segue em destaque, concentrando 42,63% do valor total das exportações. No primeiro semestre, ainda figuram Polônia (437,69%) e Argentina (204,03%) com os maiores aumentos na participação.

No escoamento por meio de portos, o de Paranaguá saiu na frente, com 38,20% de participação no valor exportado. Em seguida veio o Porto de Santos, com 24,97%.

Na Agência da RFB de Porto Murtinho o aumento foi de 261,4% nas exportações, saindo de 193,48 mil toneladas para 841 mil toneladas no primeiro semestre deste ano.

Considerando esta participação, o titular da Semadesc, Jaime Verruck, apontou que a cidade é um destaque para os números apresentados.

“É importante destacarmos a participação de Porto Murtinho nesse cenário, devido ao fomento do Governo do Estado para as exportações e importações por meio da Hidrovia do Rio Paraguai”, ressaltou o secretário. .

Por fim, o principal município exportador no período de janeiro a junho de 2023 foi Três Lagoas, com cerca de 23,71% dos valores exportados, composto especialmente por papel e celulose.

