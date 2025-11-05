Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

RECURSOS

Com arrecadação em queda, Estado aposta no Refis para recuperar receita milionária

Governo lança programa de recuperação fiscal com descontos de até 80% e aposta em reforço de caixa diante do recuo nas receitas em decorrência da queda do ICMS do gás natural e de R$ 13 bilhões em créditos inscritos em dívida ativa

Súzan Benites

Súzan Benites

05/11/2025 - 08h00
O governo de Mato Grosso do Sul lançou o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (Refis 2025) com a expectativa de arrecadar R$ 35 milhões, conforme informou a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) ao Correio do Estado.

A meta considera apenas os débitos ainda não inscritos em dívida ativa. Já a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS), responsável pela cobrança judicial, não estabeleceu meta específica, mas o valor total da dívida ativa, conforme já informou a reportagem, chegou a soma de R$ 13 bilhões em dezembro de 2024.

A nova edição do Refis foi instituída pela Lei nº 6.495, publicada no dia 30 de outubro de 2025, e oferece condições especiais para quitação de débitos fiscais e não fiscais relativos a fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro deste ano.

O programa abrange créditos tributários do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), débitos de substituição tributária, penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, valores do Simples Nacional transferidos ao Estado e parcelamentos anteriores rompidos ou em curso.

A adesão ao Refis 2025 poderá ser feita até 30 de dezembro, com descontos graduais conforme a forma de pagamento. Para quem quitar à vista, haverá redução de até 80% nas multas e 40% nos juros.

No parcelamento em até 20 vezes, o desconto será de 75% nas multas e 35% nos juros, enquanto parcelamentos entre 21 e 60 vezes terão redução de 70% nas multas e 30% nos juros, com entrada mínima de 5% do débito consolidado.

Para débitos relacionados ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul), o prazo de adesão termina em 15 de dezembro.

Segundo o governo estadual, a proposta é oferecer uma alternativa de regularização a empresas e produtores rurais que enfrentam dificuldades financeiras e, ao mesmo tempo, reforçar o caixa num período de desaquecimento econômico.

O lançamento ocorre em um momento de queda na arrecadação estadual e de contenção de despesas. Levantamento do Correio do Estado mostrou que a arrecadação de ICMS recuou no primeiro semestre deste ano, refletindo principalmente a queda na importação de gás natural da Bolívia.

Conforme já publicou o Correio do Estado, a redução da arrecadação do ICMS do gás natural representa uma queda de R$ 1,2 bilhão em três anos.

Diante desse cenário, o governo estadual adotou medidas de contenção de gastos, revisão de contratos e priorização de investimentos em saúde e educação, com foco no equilíbrio fiscal.

REFORÇO

Em meio ao desaquecimento econômico, o Refis surge como uma alternativa para reforçar o caixa e reduzir a inadimplência tributária. Programas anteriores mostraram impacto expressivo entre 2019 e 2022, o Estado recuperou mais de R$ 720 milhões por meio de edições anteriores do Refis, conforme dados da Sefaz.

A meta de R$ 35 milhões neste ano é considerada conservadora, pois não inclui débitos inscritos em dívida ativa – muitos deles de difícil recuperação.

A PGE-MS informou ao Correio do Estado que não há meta estipulada quanto a recuperação de dívidas já inscritas em dívida ativa.

Em nota publicada no portal do governo, a PGE-MS destacou que o programa “é uma oportunidade de o contribuinte retomar a regularidade fiscal, aproveitando condições vantajosas de negociação e contribuindo para o fortalecimento da arrecadação estadual”. 

A PGE-MS reforça que, paralelamente ao Refis, o Estado mantém a transação tributária, modalidade de negociação permanente dos débitos inscritos em dívida ativa. Segundo reportagem publicada pelo Correio do Estado no mês passado, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia, explicou que “o instituto da transação é novo no Estado e as expectativas são as melhores diante das diversas modalidades ofertadas”.

Ela destacou que “a transação tributária na dívida ativa é uma possibilidade de negociação com condições diferenciadas. Para a concessão dos benefícios, a PGE analisará o grau de recuperabilidade da dívida, não sendo extensível de forma genérica a todos contribuintes que não se encontrem nas mesmas condições”. 

Ainda segundo a procuradora, “os benefícios variam de acordo com o perfil da dívida, conferindo um tratamento moderno, adequado e isonômico. As propostas de negociação podem envolver descontos em juros e multas, entrada facilitada e prazos alongados”.

“Enquanto os Refis têm prazo certo, periódico e não exigem essa análise, a transação vem instituída como política de Estado, de forma perene, e impõe a análise do perfil da dívida para a concessão do benefício, além de contemplar diversas modalidades”, completou Ana Carolina.

A avaliação do governo é de que a combinação entre Refis e transação tributária fortalece a política de recuperação de créditos e reduz a litigiosidade fiscal.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2316, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/11/2025 08h30

Confira o rateio da Timemania

Confira o rateio da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2316 da Timemania na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 43,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 91.215,96)
  • 5 acertos - 339 apostas ganhadoras, (R$ 1.537,56)
  • 4 acertos - 6.264 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 60.132 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração: ALTOS /PI - 18.642 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2316 são:

  • 73 - 58 - 25 - 24 - 42 - 28 - 78  
  • Time do Coração: Altos (PI)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2320

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2320. O valor da premiação está estimado em R$ 44 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1137, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/11/2025 08h28

Confira o rateio do Dia de Sorte

Confira o rateio do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1137 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.458,22)
  • 5 acertos - 2.225 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 25.648 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Abril - 81.178 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1137 são:

  • 14 - 13 - 20 - 26 - 12 - 22 - 07
  • Mês da sorte: 04 - ABRIL

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1138

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1138. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

